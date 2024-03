El abuelo Elías, un cangués de novela

«El cerezo del cementerio» es una novela del cangués Tito Casado Agudín con la que rinde tributo a su abuelo Elías, un paisano de Caldevilla de Rengos que, como otros muchos, emigró hacia América aún imberbe huyendo de la miseria. «Siempre me llamó la atención la madurez de estas personas, adolescentes o preadolescentes en su mayoría, en comparación con la inmadurez de algunos chavales de ahora. Me pregunto que harían estos en un barco sin internet», comentó ayer el autor, que presentó el libro en Avilés, en un acto organizado por la asociación cultural La Serrana. El abuelo Elías Agudín tenía 14 años cuando llegó a La Habana (Cuba) un 1912. Era analfabeto.

«La emigración siempre me produjo un gran atractivo y desde hace unos cuantos años me dediqué a buscar información en archivos, leer libros, contactar con centros asturianos en Cuba y Argentina, investigar en el Archivo de Indianos, participar en diversos foros, entrevistarme con gentes relacionadas con la emigración…. Soy licenciado en Historia y este tema, en concreto, me apasiona. Todo ello me llevó a escribir, de forma novelada, esta historia de la vida de mi abuelo, que por otro lado fue bastante compleja, tanto en lo que vivió durante la emigración como a su regreso a Asturias en 1935, apenas un año antes de la Guerra Civil que también vivió de manera muy intensa», manifestó el escritor, que ha dedicado su vida a la enseñanza.

El abuelo Elías Agudín inició su periplo a pie: de Rengos a Cangas. Luego, en coche de caballos, llegó a Oviedo con unas alpargatas recién compradas. Y de Oviedo viajó a Gijón por aquella Asturias de principios del siglo XX. Durante 31 días navegó rumbo a La Habana. «Una vez allí hizo de todo. No sabía leer ni escribir, y como el barco llegó con cuatro días de retraso no había nadie esperándole en el puerto. Durmió en parques, donde pudo. Así llegó al almacén donde le dieron trabajo. Él se inventó un código con rayas y palotes para saber cómo ordenar el material. Luego los patronos le dieron la posibilidad de estudiar. Fue también contrabandista, se dedicó al tráfico de ron, tuvo un restaurante...», relató Tito Casado, que acompaña la presentación de su libro de una exposición que se puede visitar en La Serrana: «Los sitios y las gentes».

El protagonista de «El cerezo del cementerio» regresó a Asturias en el año 1935, un momento «complicado y complejo». «Había indianos que regresaban ricos y otros a los que se llamaba americanos del pote, que eran los que volvían sin nada a sus pueblos. Mi abuelo sí trajo dinero, pero no fue rico. La inmensa mayoría cambiaron la pobreza de aquí por la de allí si bien allí había mejor tiempo y, por aquel entonces, una sociedad más permisiva que la de aquella España», explicó el autor, que valoró la importancia que, a su juicio, tuvieron los centros asturianos «en la acogida de tantos miles de emigrantes de nuestra tierra, en su atención sanitaria, educativa y en mantener vivas las raíces de su origen».