Los ángeles de la guarda de un nonagenario de Cancienes: hablan los guardiasciviles que salvaron la vida al hombre

"El abrazo de la familia es algo que me llevaré para toda la vida". Cuando el sargento Marcos Monteagudo y el cabo primero Miguel Ángel González terminaron ayer su turno en el puesto de la Guardia Civil de Cancienes no podrían imaginar lo que les iba a pasar. Cuando se disponían a volver a su casa, escucharon unos gritos que les hizo dar media vuelta. "¡Se muere mi padre, se muere mi padre!", gritaba una vecina, cuyo padre, nonagenario, acababa de sufrir un infarto. Gracias a la rápida actuación de los agentes, el señor ahora descansa en el hospital San Agustín y dentro de unos días recibirá el alta. "Estamos por y para el ciudadano, para nosotros es un orgullo poder ayudar a la gente", concuerdan ambos, que están en contacto con la familia para conocer de primera mano la situación del corverano.

"Tras acabar la jornada, un poco más tarde de la hora de comer, estábamos yendo a casa y escuchamos a una mujer, en el portal de al lado del cuartel, pegando voces diciendo que su padre se estaba muriendo", relata González, que no lo dudó ni un instante y fue detrás de la mujer. "Me encontré a una persona sentada en el suelo, con la cabeza para abajo", apunta el cabo primero, que rápidamente le miró el pulso al señor y se dio cuenta de que no tenía. "Le tiré al suelo y me puse a hacerle el RCP", explica el agente. Su trabajo tuvo recompensa diez minutos después, tiempo que se hizo muy largo viendo la situación que estaban viviendo. "Después de 10 minutos consiguió dar una bocanada de aire y, con eso, reanimarlo", indica.

Tal era la concentración de González que ni se enteró de la llegada de Monteagudo, que llegó un instante después. "Mi papel era que mi compañero pudiese trabajar tranquilo. Prácticamente ni escuchaba al resto, estaba focalizado en conseguir que el señor respirase, por lo que yo me centré en intentar despejar la zona, para que nada le estorbase", señala el sargento, cuyo papel consistió en tranquilizar a la familia y guiar a los servicios médicos para que llegasen al lugar de los hechos lo antes posible. "Lo que menos falta hacía en esos momentos era subir la intensidad de la situación. La familia estaba muy nerviosa, pero mi compañero necesitaba trabajar lo más tranquilo posible. Mi papel era colaborar en todo lo posible", afirma.

Mientras, la nieta del señor llamó a la ambulancia, y dejó a González en llamada con los servicios médicos, para que le ayudasen a mantener al nonagenario con vida. "Me iban diciendo lo que tenía que hacer. Realizaba el movimiento 30 veces y luego descansaba", recuerda el cabo. La pareja estuvo con la familia, ayudando a que el señor bajase a la calle y, con la mayor celeridad posible, pusiese rumbo al hospital. "En esos momentos no piensas en nada. Estaba concentrado en lo mío, no estaba pendiente de lo que me dijese nadie alrededor, solo a los médicos durante la llamada", asegura el agente.

"Lo bonito fue, cuando llegó la ambulancia y consiguieron estabilizarlo, el abrazo que nos dio la familia. Es un recuerdo para toda la vida, de los que te llegan al corazón", coinciden ambos agentes, que tratan el tema con humildad. "Nosotros estamos por y para el ciudadano. Hay veces que las situaciones con complicadas, pero es un orgullo poder ayudar", comenta la pareja, que mantienen el contacto con la familia del nonagenario. "Ayer por la noche estuvimos hablando con ellos, y hoy por la mañana también. Por suerte la cosa va bien, en los próximos días le darán el alta", desean. Los ángeles de la guarda han conseguido, cuando todo parecía en contra, salvar la vida de un nonagenario que estará deseando salir del hospital para agradecer personalmente a los agentes su trabajo.