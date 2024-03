Sube la presión laboral en DXC: siete sindicatos convocan ahora una huelga de siete días

El conflicto laboral de la empresa tecnológica DXC (antigua CSC) se radicaliza con el anuncio de una convocatoria de huelga de siete días que cuenta en el centro de trabajo de Avilés con el apoyo explícito de la mayoría sindical del comité (CC OO y USO), tres organizaciones ajenas al mismo (CGT, CSI y CNT) y otras dos fuerzas sindicales sin implantación en Asturias pero sí en otros centros de trabajo de la compañía en España (Inter Sindical y OSTA). Los paros, según el comunicado que ha difundido CC OO entre los trabajadores, se han fijado en tres tramos: los días 21 y 22 de marzo, los días 29 y 30 de abril y los días 3, 4 y 5 de junio próximo.

Es la primera vez que se convoca una huelga en una empresa que es tenida por icónica en Asturias al haber sido un puntal en la implantación del llamado sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la comarca avilesina y que son sus casi 900 empleados (llegó a superar el millar) funciona como una locomotora de la llamada "nueva economía".

Así justifican los sindicatos convocantes el llamamiento a hacer huelga, que se enmarca en el conflicto laboral suscitado por el malestar de la plantilla con las condiciones económicas que recoge el último convenio aprobado y en vigor. "La semana pasada la empresa presentó sus propuestas. Nos dejó claros dos puntos: ‘No estamos negociando, solo dialogando" y "no haremos incrementos lineales a la plantilla". Después, nos presentó sus medidas; algunas literalmente no afectaban a nadie o ya están vigentes. Ante nuestras quejas nos dijeron que ‘mantener también es mejorar’. Ante esta situación, podemos continuar por el camino de ignorar los graves problemas que sufrimos (hasta dos meses de salario perdidos cada año, suma y sigue) o recordarles colectivamente que ese negocio que tan espléndidos resultados y récords le da a la compañía lo realiza aquellos mismos a los que ignoran: sus trabajadores y trabajadoras. Si no presionamos, nada obtendremos, seguiremos siendo ignorados".

Durante el proceso de movilización que ahora se abre con la nueva variable de la convocatoria de huelga, la voluntad de los sindicatos favorables a los paros es "realizar asambleas de trabajadores, presenciales y telemáticas, planificar acciones durante los días de huelga a nivel local y estatal y activar la maquinaria de solidaridad de los diferentes sindicatos para recibir el apoyo tanto del sector como de las organizaciones a nivel general".

La sección sindical de CC OO en DXC también hace saber que ha citado a la empresa al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y que seguirá "negociando y defendiendo los intereses de la plantilla, siempre atornillados a la mesa de negociación pero sin agachar la cabeza".