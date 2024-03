El Ayuntamiento de Avilés gastó en 2023 más que ningún año antes: esta es la cifra que marca un nuevo récord

El Ayuntamiento de Avilés gastó 85.625.863 euros durante 2023, que son diez millones y medio más que cualquiera de los dos años precedentes y diecisiete millones más que en 2020. La cifra, extraída del informe de liquidación del presupuesto municipal, establece un récord y rompe todos los techos porque no hay año en la serie histórica democrática donde el Consistorio avilesino haya tenido posibilidad de hacer semejante volumen de gasto. La explicación a este año "gastizo" hay que buscarla en la llegada del maná europeo; los fondos Next Generation, entre otros como los de promoción turística, han regado profusamente las arcas municipales permitiendo hacer frente a proyectos y obras que el Ayuntamiento no hubiera podido acometer solo con recursos propios.

Con semejante cifra de gasto –seis millones más que los 79,4 presupuestados de forma ordinaria–, el equipo local de gobierno (PSOE y Cambia) cifra el nivel de ejecución del año pasado en el 79,76 por ciento (en 2022 fue del 77,33 por ciento) y el de ejecución de ingresos en el 76,68 por ciento (el 84,41 por ciento en 2022).

Comparativa con Oviedo y Gijón

Ni el Principado ni los dos mayores ayuntamientos asturianos, Oviedo y Gijón, cerraron 2023 con el logro de completar hasta el trámite de pago al menos la mitad de su capítulo presupuestario inversor. En el caso del gobierno autonómico, el dato a diciembre de 2023 se situaba en el 48,7 por ciento. El porcentaje de Oviedo cuantifica la ejecución de las inversiones en solo un 35,34 por ciento. En el caso de Gijón, que ofrece la información en su portal de transparencia, asciende al 45,9 por ciento.

La ejecución presupuestaria se refiere al grado de cumplimiento de las actuaciones que una administración ha plasmado en sus presupuestos; mide la relación entre las obligaciones reconocidas netas en el presupuesto de gastos y el montante total de créditos definitivos. Es decir, da idea de la eficacia que ha demostrado un gobierno para materializar en obras o servicios los recursos económicos que ha captado o generado.

Raquel Ruiz. / Mara Villamuza

El Ayuntamiento de Avilés cerró el ejercicio 2023, según expuso la concejala Raquel Ruiz en la comisión de Hacienda, con un resultado presupuestario positivo tras ajustes de 4.740.810,94 euros. La gestión del presupuesto municipal de ingresos y gastos llevó a liquidar derechos reconocidos netos (ingresos) por importe de 82.319.533 euros (81.901.864 euros en 2022), ascendiendo las obligaciones reconocidas netas (gastos) a 85.625.863 euros (75.033.341 euros en 2022). De la comparación de esas dos cantidades se deduce un resultado presupuestario negativo de 3.306.330 euros, que debe ser ajustado porque una parte de tales obligaciones se corresponden con gastos con financiación afectada de proyectos –la mayoría de ellos todavía en ejecución– financiados con fondos europeos, lo que implica un resultado ajustado positivo de 4.740.811 euros.

Gasto por áreas

Según el detalle de gasto por áreas, este fue el reparto en los cinco principales capítulos: vivienda (1.455.000 euros, con una ejecución del 100 por ciento e incluyendo ayudas de alquiler y al acceso a la propiedad y pago de suministros como luz, gas y agua), educación (2.672.622 euros, con una ejecución del 90 por ciento), políticas de mayores (4.313.314 euros, con una ejecución del 99 por ciento), promoción empresarial, del comercio y el turismo (1.260.290 euros, con una ejecución de 90 por ciento) e inversiones (los 4 millones de euros presupuestados inicialmente se acabaron convirtiendo, merced a los fondos europeos captados, en 10.778.668 euros).

El remanente líquido de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento y sus fundaciones tras ajustes asciende a 9.216.784,35 euros, ocho por debajo de los 17.548.783,15 euros de la liquidación de 2022. El llamado remanente líquido de tesorería refleja la situación de liquidez al cierre del ejercicio, el dinero que se encuentra disponible para afrontar gastos, resultando un importante indicador para valorar la solvencia financiera a corto plazo de una administración local.

El periodo medio de pago del Ayuntamiento a proveedores se situaba a 31 de diciembre pasado en 21,05 días. La deuda viva formalizada ascendía en la misma fecha a 18.785.358 euros, equivalente al 28,30 por ciento de los ingresos corrientes computables en el ejercicio (el límite legal es del 75 por ciento). Por último, el ahorro neto municipal sigue en cifras positivas: 10.308.131 euros.