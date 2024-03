Récord de solicitudes para el campamento escolar de Semana Santa en Castrillón

Los campamentos escolares de Castrillón vuelven a batir récords. A falta de que el próximo viernes se hagan publicas las listas definitivas con el alumnado participante, 129 niños y niñas castrillonenses están inscritos para participar en las distintas actividades de ocio y tiempo libre que la empresa Extraescolaria ofertará durante el lunes 25, martes 26 y miércoles 27, los tres días previos a la Semana Santa y no festivos en los que se interrumpirá el curso escolar.

De confirmarse esta participación se batiría la participación del año anterior, en el que se inscribieron 116 escolares. El aumento de inscripciones no evitó que en el colegio público Castillo Gauzón no se alcanzara el número de solicitudes previas, por lo que en esta ocasión el centro educativo de Raíces no tendrá campamento. Desde el Ayuntamiento se ofreció a las siete familias que habían presentado su solicitud para este centro la posibilidad de pasar a las listas provisionales de alguno de los otros dos o bien renunciar a la plaza.

El Campiello, con 85 escolares a la espera de la confirmación de plaza, concentrará el mayor número de participantes. Para el colegio Manuel Álvarez Iglesias de Salinas por su parte, hay 44 solicitudes.