Benjamín Lebrato: "La Semana Santa puede llegar a la excelencia con todas las cofradías trabajando en conjunto"

Benjamín Lebrato Menéndez nació un 16 de abril, domingo de Pascua, de un 1955. Este hombre que lleva el "avilesinismo" por bandera es, entre otras cosas, presidente de la cofradía de El Bollo. De sus manos, por ejemplo, han salido los ejemplares de la revista "El Bollo" más vanguardistas. Este año, además, será el encargado de leer el pregón de la Semana Santa. Será el próximo 17 de marzo, a las 12.30 horas, en la parroquia de San Nicolás de Bari.

–¿Dónde nace su pasión por Semana Santa de Avilés?

–Siempre viví en el centro de Avilés, primero en Fernández Balsera, en Las Meanas, y luego en la calle del Sol: desde crío siempre disfruté de la Semana Santa en primera persona porque los pasos recorrían las calles donde jugaba. Hice la Comunión con don Ángel en el año 1962, con siete años, y cuando llegaba la Semana Santa veíamos las procesiones. De más crío era un día de fiesta en el que se estrenaba ropa, me acuerdo de ir de pantalón corto y corbatina. Después, ya de adolescente, sentí respeto y emoción al paso de las procesiones. Quizá lo tenga idealizado como niño que fui, pero en mi recuerdo está el respeto, la seriedad y la emoción del momento.

–¿También procesionó?

–Salí con unos "veintipico" años, poco tiempo, con la Dolorosa, cuando era hermano mayor Enrique Cuervo y Gonzalo "Trasgu" maestro de ceremonias. Estuve dos o tres años con ellos. Luego ya con Jesusín de Galiana. Sigo teniendo mi hábito, no salgo, pero sigo siendo cofrade. También lo soy del Santo Entierro y lo seré del Beso de Judas, que son los que este año me designaron pregonero.

–Usted ha visto evolucionar la Semana Santa. ¿Todavía tiene recorrido para seguir creciendo?

–Todavía se puede llegar a la excelencia con todas las cofradías a una, trabajando todas en conjunto, controlando horarios, recorridos y controlando también la parte de la pasión y el calvario de Jesús. También se puede crecer mejorando las bandas de música, que es tal vez donde estamos algo más flojos porque los pasos y los ropajes de las distintas cofradías son buenos.

–La Semana Santa opta a ser fiesta de Interés Turístico Nacional. ¿Qué opina?

–Yo no soy el pregonero de la Semana Santa por mí mismo sino por ser presidente de la Cofradía del Bollo. La fiesta de Pascua es desde 1972 Fiesta de Interés Turístico Nacional. Entonces estaría muy bien que lo que antecede a nuestra celebración, porque nosotros somos consecuencia de lo anterior, fuera también de interés turístico nacional. Eso sería muy bueno desde el punto de vista turístico para Avilés. Creo que sería ideal que estuviéramos en ese elenco de ciudades de interés turístico nacional y, después, quién sabe, juntos, la Semana Santa y El Bollo, igual aspiramos a ser de interés internacional.

–Dado ese turismo de procesiones cada vez más en auge, ¿cree que el comercio y la hostelería debería impulsar de alguna manera la Semana Santa?

–El comercio en general, incluida la hostelería, está necesitada de clientes. En fiestas se llena todo, pero hay meses muy largos. En fines de semana está todo lleno pero de domingo por la tarde a jueves ya apenas venden nada y el comercio también esta tocado. Creo que todos hacen lo que pueden. Más implicación es posible, se podría pedir una vuelta de tuerca más, pero ya lo hacen en su medida y no estamos en tiempos de abundancia.

–¿Ya tiene escrito el pregón?

–Empecé a escribirlo y ya lo cambié dos o tres veces al menos. No va a ser personal porque creo que todos tenemos muchos recuerdos y no me voy a centrar en eso. Agradeceré a quién me ofreció ser el pregonero, la vinculación del Bollo con la Semana Santa y hablaré de las cofradías y los distintos pasos que conforman la Semana Santa. Y haré la petición de luchar todos en la misma dirección aportando cada uno lo que pueda para lograr ser de interés turístico nacional.

–¿Qué momento de la Semana Santa avilesina le pone los pelos de punta?

–El Santo Entierro. Pero el Encuentro es muy bonito, la procesión de la Soledad muy emocionante... Todas tienen un algo, la del Silencio guarda magia. Yo creo que lo importante de la Semana Santa es que esas reflexiones que se hacen en unos días se deben mantener durante todo el año: todos somos pecadores y todos tenemos fallos, pero deberíamos intentar tener algún fallo menos cada día.

–De la Semana Santa a Pascua.

–Tenemos ya en el horno la revista del Bollo, que uno o días antes de Ramos estará ya disponible en quioscos y librerías de Avilés. Hay buenos artículos, con mucho nivel histórico tanto por los temas como por los autores. La portada será rompedora, muy creativa, muy contemporánea. Tendremos como siempre el reparto del bollo y el vino a los cofrades, la misa de cofrades y tenemos la venta popular del bollo y botella de vino al público general que no tiene por qué ser cofrade en colaboración con el Ayuntamiento en la entrada al claustro de San Nicolás.