Pasado y futuro del fútbol avilesino comparten mesa y mantel

"El futuro del fútbol femenino, creo, tiene más posibilidades que el masculino. Nos van a dar muchas alegrías". Con ese alegato a favor del Avilés Femenino, Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, clausuró la entrega de premios "Gastrónomos Predilectos" de la cofradía gastronómica y restaurante Yumay, un día grande para el fútbol de la ciudad en el que recibieron su galardón Boris y Geni, exfutbolistas avilesinos, y Alba Fernández, capitana del Femenino. Además de la regidora, en el acto estuvieron José Manuel Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, además de varios cargos de la cúpula directiva; Luis Carlos Espino, jefe provincial de la Policía Nacional; Francisco Javier Puerta, coronel jefe en Asturias de la Guardia Civil; Sergio Hidalgo, alcalde de Salas, y Miguel Pocoví, catedrático de bioquímica de la Universidad de Zaragoza.

"Es un orgullo recibir un galardón así. Cuando me enteré del nombramiento me hizo mucha ilusión", reconoció Boris, en cuya trayectoria futbolística figuran varios años en Primera División, un subcampeonato de Liga y partidos como internacional con la selección sub-21. "En mi carrera he tenido momentos muy buenos, como varios ascensos o poder representar a España, pero otros no tan agradables, como cuando te mandan cedido o un entrenador no te saca. Además, con 34 años sufrí una grave lesión en el cruzado. Pero ahora, con perspectiva, no puedo estar más contento y orgulloso de mi trayectoria", reveló el avilesino. El exfutbolista del Oviedo Dani García, encargado de leer la glosa del excentral, bromeó con que sus amigos le decían que se parecía jugando a Boris. "Los dos éramos centrales elegantes, con buena salsa de balón", comentó.

Luz para jugar

Para hablar de Geni, el otro futbolista homenajeado, Dani García recordó una anécdota de su época en el infantil del Oviedo. "Quiero aprovechar para darte las gracias, porque en el 2003, en una época oscura para el Real Oviedo, gracias a un generador que aportó tu familia podías entrenar en la ciudad deportiva, algo que a nosotros nos hacía mucha ilusión". García subrayó de Geni había destacado por su capacidad goleadora. "Siendo avilesino y viviendo en la zona desde hace muchos años es un placer especial recibir un premio así", apuntó el galardonado, que se mostró sorprendido por todos los asistentes al acto. "Para mí es un honor pertenecer a una lista de ganadoras tan ilustres", confesó.

"Hace tres años celebrábamos el nacimiento del Avilés Femenino y ahora estamos ante una oportunidad histórica de conseguir un ascenso", indicó Alba Fernández, capitana del Avilés, antes de recibir la gran ovación de la noche. María Yenes, vicepresidenta de la Federación y la encargada de leer la glosa sobre el conjunto blanquiazul, destacó el trabajo que hay alrededor del cuadro avilesino, desde sus jugadoras, pasado por el staff técnico y la dirección deportiva. "Esperemos que el Avilés llegue pronto a categorías como la Liga F o Primera Federación, porque sería muy importante para crear referentes parta nuestras niñas", señaló la exfutbolista. "Lo más importante es hacer algo grande y construir una cantera femenina. Ojalá brindar un ascenso a todos los avilesinos", deseó Fernández.

"¿Cuántas cosas nos habremos perdido porque las mujeres no estaban antes en el fútbol?", se preguntó Monteserín en el discurso de despedida, en el que auguró un gran futuro al fútbol femenino de la ciudad.