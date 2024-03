Descubre a "Chloe", la perra de Piedras Blancas que ha entrado de lleno en la élite canina

Hay una generación entera de niños, ahora ya adultos, que creció jugando con la famosa Nintendo DS. Uno de los juegos estrella de esa consola, que todo niño tuvo en sus manos, era el NintenDogs, un simulador de cría y adiestramiento de perros. José Ángel González ha llevado esa simulación a su máxima expresión en la vida real. Este policía nacional, nacido en Piedras Blancas pero destinado en Irún, acaba de regresar, orgulloso, junto a su perra Chloe, de representar a España en los Crufts, uno de los campeonatos caninos más importantes del mundo donde can y dueño son los primeros asturianos en participar. "Es como estar dentro de la Superbowl o la final de la Champions", cuenta el castrillonense, quien deja embelesado a cualquiera por el manejo que tiene de su "border collie" mientras comenta sus aventuras en Inglaterra.

Todo empezó hace diez años. "Quería hacer un deporte junto a mi mascota y, tras investigar sobre el tema, escogí el Agility, porque es una especialidad en la que la mascota no tira de ti, los dos nos tenemos que esforzar. Creas un binomio muy especial", cuenta González. Arrancó con un perro, pero tras dos años descubrió que sufría ataques de epilepsia, lo que le impedía competir. Ahí fue cuando conoció a "Chloe", hace ya seis años. "La cogí cuando tenía tres meses, más o menos. La veía con más energía, más explosividad", recuerda el castrillonese. De la mano de su perra empezó a dar sus primeros pasos dentro del mundo de los perros. "Nunca te imaginas llegar a sitios como el Cruft. Recuerdo que, al principio, ya era mucho conseguir pasar un balancín. Veo vídeos de antes y parecíamos dos robots", cuenta. Ahora es totalmente distinto. Durante la entrevista, "Chloe" no le quita los ojos de encima y, con un pequeño gesto o un susurro que haga González, la perra sabe perfectamente lo que tiene que hacer.

"Son horas y horas de entrenamiento. Para conseguir llegar a este nivel hay mucho trabajo detrás", apunta. Por cuestiones laborales González está una semana en Piedras Blancas y otra en Irún, y cuando le toca volver a casa entrena todos los días una hora con Chloe. "En el club Xanastur, en Gijón, tenemos unas pistas geniales donde podemos practicar todo lo que queramos", señala.

Su lista de triunfos es larga: subcampeona de España individual y por equipos en 2023, tercera en el regional de Asturias 2022, representante de España en el Wao (otro de los mayores eventos del mundo) en 2023... Y ahora acaba de representar a España en los Crufts, clasificándose para la gran final y quedando décima. "Es como estar en El Molinón, con todo lleno de gente", asegura González. "En mi vida he vivido algo así. Además, los fans ingleses lo viven con una emoción especial. Empiezan a gritar, a aplaudir... Es muy bonito", sostiene, antes de reconocer que antes de salir a la pista "tenía el corazón que me latía a mil por hora". Eso sí, cuando toco saltar a la pista de competición, se olvidó de todo lo que tenía alrededor. "Solo piensas en indicarle lo mejor posible, en estar concentrado, para ser los mejores", confiesa. Salvo un pequeño error en la entrada al eslalón, la actuación fue impoluta. "Íbamos muy bien, en un tiempo como para quedar muy arriba, pero ese fallo nos condenó", lamenta González, que aun así revela que la experiencia ha sido fantástica. "No tengo palabras para describirlo. Una cosa es vivirlo y otra contarlo", afirma.

¿Cómo es tener en casa un perro así? "Parte de su educación no es solo el competir, está también enseñarle que en casa hay que estar tranquilo. Ni con ella ni con mi otro perro he tenido ningún problema nunca en casa", explica el castrillonense. Cuando él se va a Irún "Chloe" se queda con sus padres en Piedras Blancas y ni con ello ha habido ningún incidente. "Se queda planchada nada más entrar por la puerta", añade González.

Y, sin tiempo para recuperarse de su última aventura, ya piensa en el siguiente reto. "Este año intentaremos ganar el campeonato de España, que organiza la Real Sociedad Canina. Además, queremos participar en el campeonato del mundo y volver a competir en el Wao", sentencia. Hasta los ocho o nueve años de edad de perros como "Chloe" es posible de competir a alto nivel, pero todavía tiene tiempo de conseguir unas cuantas medallas más y llevar a Castrillón a lo más alto.