"Por fin vamos a poder ir a la playa". El paseo marítimo de Salinas se ha convertido en el primero de toda la costa del mar Cantábrico que cuenta con aseos adaptados para personas ostomizadas. El equipamiento, situado a la altura de la escalera 4 de la playa castrillonense, habilita dos baños accesibles para este colectivo. Con los tres que actualmente están en funcionamiento en el Aeropuerto de Asturias son cinco los aseos para personas ostomizadas en Castrillón, que son además los únicos adaptados en toda la comarca de Avilés.

Salinas, primer paseo marítimo con baños para personas ostomizadas / Noé Menéndez

Para María Ronderos, responsable de comunicación de la Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España, la instalación de estos aseos debería ser un ejemplo para el resto de municipios. "En España somos un país de costa y es incomprensible que no haya baños", señaló. Su apertura permitirá a las personas con ostomía acudir a la playa en condiciones de normalidad, algo que en el pasado podía llegar a suponer la renuncia a la ingesta de alimentos para aquellas personas que no viven cerca. "Es la única manera que tenemos de poder normalizar nuestra vida", añadió. Además, Ronderos destacó que, aunque está acostumbrada a tener que tocar todas las puertas posibles para intentar conseguir obras como esta, en Castrillón no fue así. "Es de aplaudir. Ojalá muchos ayuntamientos tomasen ejemplo, porque ni se les pidió", aseguró.

Los baños adaptados para personas ostomizadas consisten en un retrete que está situado a 75 centímetros del suelo, encastrado en una encimera en la que poder posar productos de aseo y recambio de la ostomía y con doble grifería. Permiten el vaciado de la bolsa sin tener que agacharse o ponerse de rodillas, una operación que, además de resultar humillante para el colectivo, tampoco todas las personas con estoma pueden realizar en un baño convencional.