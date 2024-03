Avilés se queda sin una de las citas más importantes de su Semana Santa. A pesar de los esfuerzos que han hecho tanto la Atlética Avilesina como el Ayuntamiento de Avilés, la falta de apoyo económico ha hecho que este año no se pueda celebrar la Milla Urbana de Avilés, prueba que iba a cumplir su trigésimo quinta edición y que siempre llenaba las calles de la ciudad.

"Desde la Atlética Avilesina queremos mostrar nuestra tristeza por no poder sacar adelante esta edición de la Milla Urbana. Las circunstancias, sobre todo económicas , no han hecho posible organizar la Milla que Avilés se merece. Queremos agradecer al Ayuntamiento el esfuerzo para ponernos en contacto con empresas que pudieran financiar la prueba, pero desgraciadamente las cantidades económicas que estas nos trasladaron no cubrían un presupuesto suficiente para poder traer, como otros años, a atletas de relieve", declaró Gerardo González, presidente de la Atlética Avilesina, que prometió seguir trabajando para que el 2025 la Milla de Avilés pueda ver la luz.

El año pasado Moha Bakkali, de la Real Sociedad, y Lidia Campo, del Hoka Atletismo, fueron los vencedores de la prueba, que contó con atletas de todo el norte de España. La igualdad brilló en ambas carreras, con los dos ganadores sufriendo hasta los últimos metros para alzarse con el triunfo.