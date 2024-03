El esperanzador dato estadístico anunciado en el Salón del turismo del Norte que se celebra hasta el domingo en Avilés

Si algo está claro es que Asturias está de moda como destino turístico. Así quedó patente ayer en la inauguración de Nortur, el gran salón del turismo del norte de España que hasta el domingo se celebra en el pabellón de exposiciones y congresos de La Magdalena, en Avilés. La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, precisó al respecto: "Ya casi no tenemos temporadas bajas, cada vez hay menos picos y valles entre unos meses y otros", dijo. Con datos, precisó: el número de viajeros en la región aumentó un veinte por ciento en enero de este año en comparación con enero de 2023.

"Creo que estamos en un momento de sacar pecho porque somos un referente en el sector. Asturias en el ámbito turístico tiene una base sólida y sí, somos un destino de moda: ya vemos cómo nos miran desde Alemania, Francia o Reino Unido como una de sus primeras opciones para sus viajes", señaló la viceconsejera en la inauguración de la feria.

Defendió al tiempo que en Asturias no se puede hablar de masificación "porque no responde a la realidad". "No podemos hablar en términos de masificación sino, puntualmente, de un incremento notable de turistas en fechas señalas como Semana Santa o la semana central de agosto, fechas de gran ocupación en casi todos los destinos. Asturias es un destino tranquilo y trabajamos para que siga siendo así", zanjó.

Así, pues, si el turismo está en un momento dulce a nivel general en la región, según los expertos, también lo está el mundo del campismo en particular. De esto habló Laura Arias, gerente del camping Las Gaviotas (Santa María del Mar, Castrillón) que es presidenta de la Asociación de Campings de Asturias y miembro de la directiva de Otea, la patronal de hostelería. "Llevamos años registrando un incremento de las cifras. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un ocho por ciento más de viajeros y las pernoctaciones aumentaron un diez por ciento", manifestó al tiempo que valoró la firma de un convenio en el marco de Nortur entre las cuatro asociaciones de campings de la "España Verde" para promocionar a nivel nacional e internacional el campismo. Como dato ya avanzado por este diario: Gijón fue la ciudad de la cornisa cantábrica en la que más creció el turismo en noviembre del año pasado.

Laura Arias destacó que este tipo de turismo además de mantener un crecimiento sostenible, genera puestos de trabajo y favorece la cohesión entre territorios. La Asociación de Campings de Asturias agrupa unos cuarenta establecimientos de este tipo distribuidos por toda la geografía asturiana. Desde su creación hace más de una década trabaja en la promoción y asesoramiento de los campings asociados de Asturias, "ayudándoles en la gestión diaria de sus establecimientos y tratando de posicionarlos en elevadas cotas de excelencia conforme a las demandas de un mercado en continua evolución".

De turismo habló también el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, entidad que impulsa el Salón de turismo del Norte. "Asturias ya es un actor principal dentro del país, es un nuevo referente en el modelo turístico", sentenció. Ensalzó al hilo las mejoras en las comunicaciones tanto en enlaces aéreos como conexiones ferroviarias que favorecen que el Principado esté entre los lugares de moda para viajar.

Habló también de Asturias como "refugio climático", al que también hizo alusión Laura Arias, de la gastronomía o los paisajes. De este marco sale Nortur: "Hay más de sesenta expositores de diez comunidades autónomas y otros dos de Francia y Alemania", ahondó el presidente del ente cameral, que en la presentación estuvo arropado por representantes políticos, sociales, empresariales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad de distintos concejos que conforman la comarca avilesina.

En la Feria hay desde oferta de casas rurales a autocaravanas en venta o alquiler, furgonetas, complementos de acampada o ejemplos de "glamping", que podría resumirse en la posibilidad de acampar al aire libre sin rehusar del confort de un hotel. Ayer a primera hora ya se dejaron ver los primeros visitantes –a los primeros 500 se les regaló una entrada para el próximo partido del Real Avilés contra Real Oviedo Vetusta– como Laura Calvo y Alejandro Martínez , que se desplazaron desde Valladolid hasta Avilés para hacerse una idea de la oferta existe en furgonetas. "Venimos expresamente a la feria", reconocieron.

El programa de Nortur continúa hoy. A las once de la mañana, por ejemplo, comenzará una jornada sobre comercialización de turismo activo y de naturaleza que moderará Juan Carlos Menéndez, de Ataya, la Asociación de turismo activo y albergues de Asturias. Ya por la tarde se desarrollará otra sesión que lleva por título "Todo lo que se de debe tener en cuenta para crear un área de autocaravanas en 2024".