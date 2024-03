Las memorias de "Herrerín", histórico sindicalista avilesino: "Cada vez que paso por Ensidesa, me hundo porque me doy cuenta de que todo fue una fábula"

José María Herrero Nieto, "Herrerín" –"Me llaman así por el cariño que me tienen y por el cuerpo que tengo", bromea– acaba de cumplir 83 años. De hecho, nació el 5 de marzo de 1942. "El otro día fue mi cumpleaños", apunta. Está sentado en torno a la mesa de juntas de la redacción de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. Fue trabajador de Ensidesa, sindicalista pionero y hasta mochilero por media Sudamérica. Sin embargo, su popularidad en Avilés le llegó como miembro fundador de la Cofradía del Santo Entierro de la Sardina o, lo que es lo mismo, guardés de las esencias carnavaleras de Avilés.

Orígenes. "Nací en Béjar, en la provincia de Salamanca. Soy el cuarto hermano de cinco. Los otros nacieron en La Maya, que es otro pueblo de Salamanca donde hay un pantano. Mi padre estaba allí de encargado en una empresa de construcción. Cuando llegó la Guerra Civil, marchó para Valverde de Valdelacasa, un pueblo muy pequeño. Allí pasó parte del conflicto porque también trabajó en el campo: había que trabajar donde se pudiera. Fue a la zona de Toledo a hacer campañas de jornalero. Cuando regresó al pueblo bien, ya empezamos a nacer todos".

José María Herrero, el cuarto por la derecha en la primera fila, y sus compañeros de los Salesianos. / ARCHIVO FAMILIAR DE JOSÉ MARÍA HERRERO

Zapatero. "Mi padre, que se llamaba Crisanto, había aprendido el oficio de zapatero en un pueblo que se llamaba Santibáñez de Béjar. Luego regresó para Béjar y allí estuvo de ayudante del zapatero y luego fue zapatero".

Los padres. "Mi madre se llamaba Teresa Nieto. Se casaron en Valverde de Valdelacasa, que es donde los dos habían nacido. Este pueblo ha quedado en el invierno con siete habitantes, aunque la Alcaldesa eleva el censo a 72 por su beneficio político. Tengo casa allí. La hice en 1978, cuando repartimos las fincas: éramos cinco hermanos y cinco familias. Cada uno construyó donde le tocó el solar".

Herrero, primero por la derecha, apoyado en el taxi de Genaro junto a sus amigos de fiesta. / ARCHIVO FAMILIAR

El viaje a Avilés. "Nosotros vinimos aquí, a Avilés, en el año 1958. Mi madre había muerto joven, en 1957, pero mi padre se había venido a Avilés primero de nosotros. Estaba de encargado en la obra de las chimeneas de la central térmica. Tenía experiencia de obrero: había hecho el pantano de La Maya. Mi hermano Higinio, el mayor, también vino para acá y montó una zapatería que estaba entrando en Llaranes, al lado del quiosco de María Jesús, a la derecha. Mi padre, entonces, dejó la construcción. Y luego yo vine y me emplearon también en la zapatería, pero aquello no era de mi gusto, y además de que no era de mi gusto, con mi hermano no me llevaba muy bien porque me había tratado bastante mal siempre".

Legionario de Cristo. "Había estudiado en Béjar con los salesianos. De hecho, iba para salesiano. Allí estuve preparándome para luego pasar al Seminario. Entonces vinieron de una congregación: la de los Legionarios de Cristo, la de Marcial Maciel, el tipo aquel al que acusaron de abusos sexuales. Éramos unos quinientos en los salesianos. Los que llegaron de México seleccionaron a tres: uno era yo. Entonces casi me convencen: era sumamente devoto y estaba bien adiestrado. No fui a los Legionarios de Cristo porque mi familia tenía que renunciar a mí –ya me tenían comprado el ajuar para marchar el día 23 de julio de 1956–, pero mi madre ya se encontraba enferma. Me convencieron para que no me fuera. Lo primero que teníamos que hacer era marchar a México, luego a Santander, a Comillas, y después a Roma. La familia tenía que renunciar a mí y yo a ellos, pero en caso de que yo tuviera algún tipo de enfermedad, la familia tenía que recogerme otra vez. Aun y todo, estaba convencido de que tenía que irme con ellos porque tenía la cabeza bien preparada".

"Herrerín", el primero con la guitarra por la derecha, de rondalla en Llaranes. / ARCHIVO FAMILIAR

La muerte de la madre. "Murió de una enfermedad que había entonces que no me acuerdo cómo se llamaba: no tenía cura. Se criaba mucho líquido en el vientre. Murió con 47 años. Murió precisamente conmigo, yo al pie de su cama. Solo. Tenía yo 16 años".

Primeros trabajos. "Cuando dejé la zapatería de mi padre y de mi hermano marché a trabajar a Montajes Asturias, cuando estaba don José Luis Arrojo de director. Allí estuve de ‘listero’, que era el puesto que controlaba el trabajo de los que llegaban a trabajar. Apuntaba las horas, la asistencia y todo eso. Alguna vez tuve que ir a recibirlos a la estación del tren, pero eso pasaba si venían para mi empresa, para Montajes Asturias. Si no, se afiliaban donde estaba Modas Arrojo. Ellos cobraban por las horas que hacían. A veces sucedía que si el trabajo de dos días o tres lo hacían en uno, se le apuntaban los tres. Aquí estaba de administrativo, pero luego cambié de empresa varias veces".

Ensidesa. "Entré en Ensidesa el 3 de abril de 1963. Parte del tiempo que estuve en el montaje fue llevando a cabo tareas para Ensidesa: trabajos de pala en el sínter, aquí, abajo, en el puerto, estuve en baterías de coque haciendo tareas muy fuertes para mi cuerpo. La naftalina en los depósitos de brea...".

Baterías derribadas. "Cada vez que paso por la antigua Ensidesa, me hundo moralmente, no porque sea un gran amante de la fábrica: porque me doy cuenta de que todo fue una fábula. No es creíble que se pudiera montar todo eso en tan poco tiempo y que ya no exista. Llegamos a ser 23.000 trabajadores... Cuando veo que solo hay un gasómetro, me da pena. Con toda la porquería que nos lanzaba la fabricona esta y todo lo que se protestó por ello, ahora Avilés quedó muerta. Por mucho turismo que venga a Avilés, el Avilés que van a ver no es el verdadero. Avilés tenía mucha más vida de la que tiene ahora".

Boda. "Me caso en 1966. Conocí a Herminia Miñambres, a la que iba a ser mi mujer, justo al año siguiente de venir para Avilés, o aquel mismo año, en la romería de Valliniello. Ella era de Zamora. Nos conocimos sin más. Anduvimos unos meses juntos, después rompimos, amigablemente. La verdad es que poco tiempo después, a los dos años o tres, volvimos a coincidir y hasta ahora. En los años en que estuvimos cada uno por su lado siguió la vida: yo tuve más relaciones y ella también. Nos volvimos a conocer en la pista de La Exposición, en otro baile. Yo la vi al llegar y como nos seguíamos saludando, le hice así con la mano y uno que estaba conmigo dijo: ‘¿Nos apostamos un cubalibre a ver quién baila primero?’ ‘Un cubalibre no, dos si hace falta’. Y fui directamente hacia ella, bailamos, gané dos cubalibres y la gran mujer que tengo".

Hijos. "Herminia y yo tuvimos dos hijos: varón y hembra. Jorge, que murió con 47 años por un cáncer en el cerebro, y Mercedes, que, por desgracia, tiene ELA. Ella baja con nosotros en el Descenso de Galiana. Lleva dos años haciéndolo. Tiene una moral de gigante. Ella nació en 1968, tiene ahora justamente 56 años".

Bailes de salón. "Era amante del baile, me gustaba todo tipo de baile, y cuando me ponía, lo hacía con el corazón, que es como hay que hacerlo. Nos enteramos de que en Gijón, en la Laboral, había bailes de salón. Era cosa del Ayuntamiento. Fuimos y tuvimos la gran suerte de conocer en aquellas clases a Estrella García, una gran bailarina. Pues ella fue la que nos metió en el baile. Empezamos en El Llano, Esto fue en los años ochenta: fue cuando vino Estrella de Alemania con los padres. Era baile de salón, como debe serlo. No solo salsa. Vals inglés, que poca gente lo conoce; vals vienés, foxtrot, mambo, chachachá, bolero, bolero rumba, swing... Al principio íbamos una vez a la semana y muy poco tiempo después ya empezamos a ir dos veces. Luego ya fuimos toda la semana. Bailes de salón todos los días. Desde las siete de la tarde a diez u once. Fue así como creamos nuestro propio grupo: ‘Swing. Baile de salón’. Nosotros dábamos iniciación a bailes de salón en Avilés: en discotecas y donde nos llamaran y nos pagasen... No cobrábamos cuando hacíamos actos benéficos: residencias de mayores, colegios...".

Las comisiones obreras. "Cuando Franco, yo estaba en el Sindicato Vertical. Entré allí porque era donde uno podía formarse en legislación laboral y todo eso. Además, tenías campo para poderte preparar y poder ayudar a la gente. Entré como enlace sindical estando trabajando en Almacenes Generales. Nos valimos del Sindicato Vertical, ya digo, para formarnos. Nos infiltramos. Éramos muchos y se pueden nombrar. Entre ellos estaba Francisco Medina Gestoso, José Manuel Díaz, Carmina Garrido... Pertenecíamos todos, prácticamente, al Partido Comunista o a las Juventudes Cristianas. Fundábamos asociaciones para poder movernos en política. Me refiero a la Asociación de la Naturaleza (ANA) o de Defensa de la Naturaleza (Adena).

Comunista. "Yo estaba en ANA, en Adena, en esos movimientos... A partir de ahí ya fueron las comisiones obreras. Me hice del PCE habiendo comenzado con los salesianos por una razón muy clara. A los dos o tres días de llegar a Avilés, en Llaranes, llegando al quiosco de Chucho, que estaba en la plaza Mayor. Bueno, me encuentro con un cura. Lo tengo por ahí, en alguna foto. Ese cura que sale en la foto había sido el violador de tres niños. Lo cogieron. Ya venía rebotado porque, al no marchar con los Legionarios de Cristo, los salesianos me rechazaron. Ese cura me dio una patada en la boca del estómago porque había desentonado. Me mandaron a casa quince días de baja. Se veía que aquello era un maltrato continuo. En esta foto en que estamos todos, se nos nota en la cara cómo estábamos de infelices con ese cura".

Injusticias. "Yo de crío tenía mis problemas cuando veía que algún mayor abusaba de su poder. Entonces, yo, si podía, me vengaba. Estuve a punto de dejar en el sitio a uno porque le rompí un caldero de cinc en la cabeza por robarle a otro una pelota. Nunca me han gustado las injusticias. Al meterme en Ensidesa y estar ya de enlace sindical, empecé a defender a la gente. Creo que fue en el año 1962 cuando estuve recogiendo ayuda para el Socorro Rojo. Todavía no existían las Comisiones Obreras, aunque sí existía el Partido Comunista. Me metí en una célula del PCE que había en Llaranes: éramos tres. Nos organizábamos para ir a las reuniones clandestinas que se hacían en Gijón, generalmente en la iglesia de Roces, en Tabacalera, con las chicas de Tabacalera... Como nunca me gustaron las injusticias me metí un día en algo que yo consideraba que era justo: ser comunista".

Aún comunista. "Aquí sigo: comunista hasta la médula. No soy ultra: no me gustaron los ultras de ningún tipo. Lo que está claro es que soy comunista y así moriré".

Robos en la fábrica. "Cuando estaba en Almacenes Generales había un abuso de poder entre los mandos bestial. Era la época de Juan Muro de Zaro. Se rodeó de todos los que mandaban en el país. Ahí vi montones de injusticias laborales y, con toda impunidad, robos de productos: la "operación Chatarra" famosa. Se sacaba toda la maquinaria de los almacenes, material sin desprecintar. "Operación Chatarra: cinco pesetas el kilo", no se me olvidará en la vida. Vino un paisano de Madrid con un Cadillac enorme. Sacaron todo este material a cinco pesetas el kilo y las cajas volvieron otra vez a entrar. Lo supe y lo denuncié. Entonces estaba de administrativo para dar la salida de materiales de la fábrica. Estaba supliendo al titular y marqué las cajas con tiza amarilla. Todo el material que salió: toneladas y toneladas de material. De todos los almacenes. Y ese material volvió a entrar como si fuera nuevo. Había camiones que circulaban cargados de material –madera, por ejemplo– alrededor de las básculas y, cada vez que pasaban, era como si fuera un viaje nuevo. Había administrativos que se despedían, pero seguían cobrando la nómina como si estuvieran en activo. Había un fraude total que era consentido por los jefes, todo esto hace que te quemes en vida. Estuve en Almacenes hasta el año 1972, que fue cuando me echaron; precisamente por eso, porque denuncié a uno de ellos por otra operación, una de material refractario".

Intento de despido. "Entonces tuve una reunión con los jefes: tenía en una libreta todos los movimientos que hacía durante el día porque ellos querían amargarme la vida para que yo pidiera la cuenta. Por entonces, mi mujer estaba con una crisis terrible. De psiquiatra. Me negué a pedir la cuenta. Así que me trasladaron. A laminación en frío. Allí también quisieron meterme por el aro, pero no tragué por ello. El jurídico de la empresa quería que le diera la libreta donde tenía apuntadas las cosas, pero no la entregué y, entonces, me dejaron tranquilo".

Reconversión. "Justo cuando cumplí los cuarenta y cinco años, me marché prejubilado. Era la época de la reconversión, cuando en la fábrica había 23.000 personas. Igual menos. En laminación en frío éramos 1.700. Me fui feliz. La prueba es que no volví por la fábrica para nada: nunca la añoré, aunque sí que añoraba el trabajo que hacía. Me refiero a la seguridad, a la prevención: yo estaba en el comité de seguridad. También es cierto que el hecho de marchar tuvo que ver con otro problema de robos de bobinas. También lo denuncié. Salió en ‘Interviú’. Me parece que coincidió con las primeras elecciones libres: sacaban bobinas de la fábrica y las dirigían a otras empresas".

Accidente en la acería. "Cuando la explosión de Ensidesa, que fue en febrero de 1971, metí a un periodista del diario ‘Pueblo’ en la fábrica camuflado para que sacara todo lo que había pasado. Hasta incluso bajó conmigo a los sótanos del Hospitalillo para ver los cadáveres que había allí. Estaba de seguridad en laminación en frío: era una especie de delegado de prevención. Cuando la explosión, estaba en La Luz, en casa de mi suegra. Bajé por ahí. Había un follón que no dejaban entrar a nadie. El periodista de ‘Pueblo’ era un chavalín como este que he visto en la redacción: siempre me gustó ayudar a los jóvenes. ‘¿Tú quieres entrar a hacer un reportaje?’ ‘Sí, yo quiero entrar’. ‘Pues entra conmigo’. Y entró. Fue el accidente más grave de la historia de la fábrica".

PCE legalizado. "Cuando legalizan al PCE, ya estaba allí. Laura González y mi mujer, Herminia, vendían el ‘Mundo Obrero’. Las dos. Iban por el barrio vendiendo el ‘Mundo Obrero’. Antes de la legalización, me cogió la Guardia Civil y me llevó al cuartel. Uno, Manolón, que era de la político-social, me remachó a hostias bien dadas. Me habían llamado para fuera a pasar una revisión de unas escopetas: siempre he sido aficionado a la caza. Me sentaron en una mesa. Me preguntaron por mi actividad extralaboral, y yo respondía que tal cosa y ellos me decían que claro que no. Si mis respuestas no gustaban, el que estaba detrás, me sacudía. Y me fichaban. Te fichaban por todos. A uno, en el Colón, lo detuvieron por explotación de mujeres, pero no era verdad, era comunista. A otro por homosexual. Aplicaban la ley de vagos y maleantes y todo valía para meterte leña".

Carnaval. "A Chus Rodríguez y Teo Siñeriz los conocí cuando eran unos chavaletes. Empezaron en el movimiento vecinal siendo un críos: en Llaranes-El Pozón. Era una asociación donde había muchos comunistas y socialistas. Estaba Manolo Ponga. La primera vez que salí de Antroxu lo hice con el ataúd de Elena Francis y tuve un percance con un guardia civil. Lo llevaba atado al ‘cuatro latas’ que tenía y, a la altura del antiguo matadero, me mandó parar y se lo comió. Bajábamos disfrazados por iniciativa de Paco Sánchez, a Falo El Cuzo, al Teniente. Era la época de Galiana... y llevamos cuarenta y tantos años saliendo".