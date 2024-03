El PP, sobre el plan de ciudad inteligente: "Carece de hoja de ruta"

El Partido Popular (PP) de Avilés considera que el gobierno local carece de hoja ruta en cuanto al proyecto de ciudad inteligente –"Smart City" en inglés– y que si bien se está invirtiendo en tecnología "hay que hacer un gasto también más inteligente". Así lo manifestó ayer la concejala Encarna Quesada, que coordina junto a la edil Ceila Fernández la jornada "Avilés SemartCity Lab. Aprende, experimenta, transforma". Se desarrollará este viernes, día 22, en el palacio de Valdecarzana de Avilés de 10.00 a 14.00 horas. Esta sesión que se aventura "práctica y divertida" persigue, según Quesada, que los alumnos de Formación Profesional, a quienes va dirigida, conozcan nuevos caminos a explorar. Destacó sobremanera el potencial, en este campo, que tienen los alumnos de la familia profesional de electricidad y electrónica, ciclos formativos que se imparten en el Centro Integrado de FP de Avilés.

"Queríamos traer a la ciudad un evento que aportara algo de valor a la ciudadanía. ¿Y por qué ‘Smart City’? Porque es una asignatura que tiene pendiente Avilés. Se están haciendo cosas, pero inconexas. Hay mucho labor detrás si se quiere conseguir ese modelo de ciudad inteligente del que se habla porque sin hoja de ruta no se puede llegar a cumplir objetivos", manifestó la concejala. Para Quesada es fundamental que los expertos, en este caso de la cátedra de Smartcities, ofrezcan sus conocimientos en relación a lo que se ha hecho ya y ha fallado y lo que funciona.

En Avilés, ahondó la concejala, habría que comenzar por hacer un diagnóstico de lo que se tiene: "Hay que saber cómo están las telecomunicaciones, las infraestructuras, qué se está desarrollando… Ahora hay cosas que no tienen relación unas que otras, no hay un flujo de información con un dato único, no hay hoja de ruta de qué queremos conseguir y por dónde vamos a empezar. No se trata de sacar proyectos que van a un saco como roto que nunca acaba de dar forma a la ciudad inteligente. No son tecnologías: una ciudad inteligente es conseguir que Avilés sea sostenible y eficiente y le haga la vida más fácil a los ciudadanos a través de las tecnologías".

A juicio de la concejala en Avilés "se está gastando mucho dinero en cosas que están poco optimizadas". Se explicó: "Si desarrollamos una plataforma que a los dos años muere son 15.000 euros invertidos que no han servido para nada. La idea es hacer una inversión más inteligente, pensar en algo ascendente".

Los participantes en la jornada tendrán la posibilidad de "palpar qué es una ciudad inteligente" gracias a unos kit digitales que podrán instalar en los ordenadores portátiles. Tendrán la oportunidad, por ejemplo, de controlar las farolas de una calle a golpe de ordenador. Por ahí pasa el futuro. "La transformación digital se extiende a todos los rincones de nuestra vida cotidiana. Y en este contexto, las ciudades inteligentes emergen como una respuesta innovadora a los desafíos urbanos contemporáneos. Las ‘smartcities’ prometen un futuro más habitable y próspero, y en Avilés desarrollaremos una interesante jornada práctica a este respecto. Debemos tener presente que el futuro invita a explorar los fundamentos y las posibilidades infinitas de las ciudades inteligentes", manifestó en este sentido la portavoz del PP en Avilés, Esther Llamazares. En la sesión participará el profesor Islam Mahmoud Hassan, de la cátedra Smartcities.

