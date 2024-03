El presidente del Real Avilés aclara su relación con "El Charly": “Durante mi gestión no ha habido blanqueo de capitales"

“Me han hecho mucho daño, es uno de mis peores días desde que estoy en el Avilés. Durante mi gestión no ha habido blanqueo de capitales”. Diego Baeza, presidente del Avilés, ha salido a dar explicaciones sobre su relación con Carlos Cortés, “El Charly”, para así aclarar por qué su nombre aparece en el sumario de la investigación del narcotraficante mallorquín.

“Todo el mundo es consciente del solar que había aquí. No se pagaron nóminas ni los gastos, me cuesta entender que se haya utilizado al club para blanquear dinero”, señaló Baeza, que no escondió su relación con Cortés. “Tuve que llegar a un acuerdo con él para conseguir comprar el club. Él tenía firmados con José María Tejero cinco años de gestión del club y, para eliminarle de la ecuación, tuve que negociar con él”, indicó el blanquiazul, que confesó que el mallorquín “no era una persona para desconfiar”.

“La compra de Norte Producciones Deportivas se produjo en 2020, pero hasta septiembre del 2023 no se completó, ya que yo la pagué a plazos. Les compré la opción de compra que ellos tenía, y durante ese proceso de compra fue cuando se produjeron las reuniones”, apuntó el gijonés, que sostuvo que al que le sorprenda la relación de Cortés con el Avilés “es que tiene poco interés en el club”. “Todo el mundo sabía que, durante una época, era él el que gestionaba el club. Lo hacía notar. En los papeles figuraban sus hijas, pero en realidad era Cortés”, afirmó.

Rodeado de parte de la plantilla, el entrenador, director deportivo y staff del club, Baeza se mostró tranquilo sobre el futuro del equipo. “Por eso doy la cara, para evitar cualquier comentario. No temo porque esto salpique al club. El club no está siendo investigado y yo personalmente tampoco. Ahora que el juez haga lo que tenga que hacer”, sentenció. Además, el gijonés aseguró no arrepentirse de la decisión de comprar el club y mostró su compromiso total con el proyecto. “Lo que planteamos es algo muy grande. Esto duele, pero me llevo el aprendizaje. Cuando eres público estas expuesto a que pasen estas cosas”, finalizó el presidente del Avilés.