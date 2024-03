Crónica de un jornada negra para el Avilés: así fue el "día más duro" de Diego Baeza desde su llegada al club

"Me han hecho mucho daño, es uno de mis peores días desde que estoy en el Avilés. Durante mi gestión no ha habido blanqueo de capitales". Diego Baeza, presidente del Avilés, ha salido a dar explicaciones sobre su relación con el narcotraficante balear Carlos Cortés, "El Charly", para así aclarar por qué su nombre aparece en el sumario de la "operación Jaque Mate". Y es que ayer se conoció que el empresario gijonés y dueño del club avilesino mantenía reuniones con Cortés, que permanecieron hasta fechas recientes, ya que él era propietario de Norte Proyectos Deportivos Mallorquines, sociedad que, durante la presidencia de José María Tejero en el Real Avilés, se encargaba de la gestión del club. En 2020 Diego Baeza formalizó la compra del club.

¿Y quién es Carlos Cortés, cuya vinculación con la entidad blanquiazul cayó ayer como una bomba en la ciudad? "El Charly", como se le conoce en Mallorca, es presidente de la Federación de Entidades Gitanas de Baleares y uno de los principales investigados en la "operación Jaque Mate", en la que Guardia Civil trata de desmantelar la principal vía de introducción de cocaína desde Colombia a Europa. Y uno de los cabecillas de esa trama es Cortés, al que detuvieron el pasado 13 de marzo en una macrooperación en la que se practicaron 71 registros y fueron detenidas 39 personas, además de incautarse kilos de hachís, marihuana, cocaína y cristal.

La relación de Cortés con el club avilesino se prolonga desde los últimos años del anterior presidente, José María Tejero, quien "alquilaba" la gestión del club a otras personas, algo que en un momento determinado interesó a Cortés. El mallorquín, a través de una sociedad denominada Norte Proyectos Deportivos, desembarcó en el Suárez Puerta en 2019. Aunque en la documentación oficial figuraba el nombre de dos de sus hijas, Aroa y Luisa, "El Charly" era el verdadero gestor del club, como hacía notar en sus visitas a la ciudad. Entre la sociedad del mallorquín y Tejero existía un "contrato de gestión" que, según explicó Diego Baeza, se prolongaba por un período de cinco años y permitía a Norte Proyectos hacerse con el 10% del club –el 90% restante era de Tejero–. A la llegada de Baeza al Real Avilés para tomar las riendas del club por completo tuvo que negociar con el mallorquín. "El proceso no fue fácil", señaló. De aquellos encuentros tomó nota el equipo de delincuencia organizada antidroga de la Guardia Civil. Según expuso Baeza, todo llega heredado del anterior propietario: "Con quien tienen que hablar es con Tejero", remarcó. "Ni el club ni yo estamos siendo investigados, todo está limpio a nivel legal", expuso Baeza, quien confirmó que Cortés y él se vieron "no cinco, ni seis, ni siete veces, sino muchas más; cada vez que tenía que cobrar, venía". Y esos encuentros se producían en céntricos establecimientos de hostelería y hotelería de la villa.

"En septiembre de 2023 se puso fin a mi relación con Carlos Cortés, tres años después de la compra del club. En este tiempo tuvimos reuniones periódicas, ya que la deuda se pagó por plazos", explicó el gijonés, quien quiso zanjar por qué el mallorquín había sido visto en el palco del club, al lado de autoridades como Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, o Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, y el de la Federación Asturiana de Fútbol, José Ramón Cuetos Lobo.

Para completar la adquisición total del club, Diego Baeza tuvo que pagar 80.000 euros a Norte Proyectos Mallorquines. Lo hizo en el plazo de tres años, de ahí el porqué de sus encuentros con el investigado Carlos Cortés. "Fueron ellos los que me ofrecieron el club. A Carlos no lo conocí hasta 2020", señaló el presidente del Real Avilés, mientras en la sala de prensa del Suárez Puerta le arropaban una decena de jugadores del primer equipo, el cuerpo técnico y miembros del staff, entre ellos el director deportivo, Javier Vidales; la directora general, Natalia González y el técnico, Manolo Sánchez Murias, que cerraron con un aplauso la intervención de Baeza. "He tomado cafés con él [Carlos Cortés] en la Confitería Vidal, hemos quedado en el hotel donde hospedaba... Es lo normal durante una negociación. No había desconfianza, no era una persona de la que desconfiar", confesó. Baeza aclaró que se hizo con la opción de compra de Norte Proyectos Deportivos, que todavía en 2020 mantenía la propiedad del 10% del club.

"Estoy dolido. A uno le duele y siente ira cuando atentan contra la honorabilidad", confesó Baeza, al tiempo que aseguró que sus cuentas están "para ser auditadas, todos los pagos que he hecho son legales". y enfatizó que todos sus movimientos son "por cuenta bancaria, no en efectivo". "Por eso doy la cara, para evitar cualquier comentario. No temo que esto salpique al club. Ni el club ni yo personalmente estamos siendo investigados. Ahora que el juez haga lo que tenga que hacer", sentenció. El empresario de origen gijonés insistió en que "no teme nada" y por eso decidió hablar, para así "tratar de dejar zanjado el tema". Además, aseveró no arrepentirse de la decisión de comprar el club y mostró su compromiso total con el proyecto. "Lo que planteamos es algo muy grande. Esto duele, pero me llevo el aprendizaje. Cuando eres público estás expuesto a que pasen estas cosas", finalizó el presidente del Avilés, que se mantiene firme en sus propósitos con el equipo, ya que cree que "va a crecer en muy corto plazo".

"Espero que me lo den", dice sobre la subasta del suelo para la ciudad deportiva de Corvera "Hemos trabajado como bestias estos tres años, espero que me lo den". El presidente del Real Avilés dejó claro ayer, mientras despejaba cualquier duda sobre sus relaciones con Carlos Cortés, "El Charly", que nada podrá enturbiar la operación que el club desarrolla en Corvera para construir su ciudad deportiva. Esta mañana se abrirán los sobres de la subasta pública para hacerse con 66.000 metros cuadrados de suelo en Truyés, a pocos metros del campo de golf Los Balagares. Las tres –y únicas– ofertas sobre la mesa, previsiblemente de tres de las sociedades que gestiona Baeza, mantenían ayer en una tensa calma al gijonés. Reconoció sufrir un proceso "injusto" y "doloroso" para la sociedad que representa y hacia su persona, pero no ve obstáculos para que sigan adelante los planes en Corvera. Tampoco dejó pasar la oportunidad de enumerar las dificultades acumuladas estos tres años. Del anterior propietario del club afeó que hubiera dejado sin pagar hasta cinco mensualidades –ni agua, ni luz, ni salarios, ni ropa, dijo– y las cantidades adeudadas a la Seguridad Social desembocaron en una derivación de responsabilidades por un importe de aproximadamente 700.000 euros. Baeza está enfocado ahora en los planes de Corvera, donde la inversión prevista ronda los 18 millones de euros, respaldado por un fondo de inversión nacional con experiencia en proyectos deportivos. "Estoy preparado para todo, esto nos hará más fuertes", zanjó.

