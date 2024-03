José María Tejero responde a Diego Baeza, presidente del Avilés: "No entiendo por qué tiene que mentarme"

José María Tejero, que fue presidente y máximo accionista del Real Avilés Industrial entre octubre de 1992 y septiembre de 2020, devuelve al actual dueño del club, Diego Baeza, la pelota que este le lanza señalándolo como la persona con la que «tienen que hablar» los investigadores de la trama de tráfico de drogas y blanqueo de dinero cuyo cabecilla es el mallorquín Carlos Cortés, «El Charly». «No entiendo por qué Baeza tiene que mentarme siquiera. El que ha mantenido las relaciones con los mallorquines bajo investigación fue él», asevera el ex presidente, ya desvinculado totalmente del Real Avilés.

Tejero admite, no obstante, que sí conoce a Carlos Cortes. Y se explica: «Claro que le conozco, vino y se paseó por Avilés cuando Norte Proyectos Deportivos Mallorquines (NPDM) se hizo cargo de la gestión del club. Yo era el dueño y presidente de la entidad y, lógicamente, nos conocimos y saludamos. Hasta ahí, porque tal y como se estipulaba en el contrato suscrito en su día la responsabilidad de la gestión en todas las esferas de la actividad del real Avilés era cuestión exclusiva de Norte Proyectos. Yo de aquella ya no iba ni al palco».

Pero, ¿cómo se gestó la entrada de la sociedad mallorquina que controlaba «El Charly» en el Real Avilés Industrial? Según Tejero, entonces propietario del club, los contactos no se mantuvieron con la familia Cortés «sino con Luisber». El ex presidente se refiere al agente de futbolistas y conocido «hombre de fútbol» asturiano Luis Bernardo Pérez: «Fue Luisber quien apareció un día por el club y habló del interés de una empresa mallorquina por llevarla gestión del Real Avilés a la vista de que otras experiencias previas habían fracasado. Me pareció convincente y lo hicimos».

En resumen: que Tejero sí mantuvo algún encuentro protocolario con Carlos Cortés, que en el tiempo que Norte Proyectos llevó las riendas del club lo hizo a su libre albedrío y que el entonces dueño desconoce por completo la comisión de posibles ilícitos bajo la pantalla del club.

Pero si algo ha indignado a Tejero más que ser mentado por Diego Baeza en relación a este espinoso asunto es la afirmación del actual dueño del club de que la compra del Real Avilés Industrial vino precedida de la ejecución de una opción de compra de la entidad que supuestamente poseía el ahora detenido Carlos Cortés por haberla negociado con Tejero. Baeza incluso tasó el valor de esa opción de compra en 80.000 euros y explicó que, efectivamente, se vio varias veces en Avilés con «El Charly» y que había sido, precisamente, en momento coincidentes con los pagos a plazos de ese dinero. «Es mentira. Nunca existió una opción de compra sobre el club en manos de Carlos Cortés o de Baeza. No entiendo por qué se inventa esto», espetó Tejero al ser preguntado al respecto.

Este diario ha tenido acceso a la documentación notarial relativa a la venta del Real Avilés Industrial en septiembre de 2020 en la que, ciertamente, no se alude a opción de compra alguna. Del mismo modo, en otros papeles en posesión de este periódico se estipula que si durante la gestión del Real Avilés Industrial por parte de Norte Proyectos Deportivos Mallorquines se pusiera a la venta el club, la citada sociedad tendría derecho preferente de tanteo y retracto.

Igualmente, se pacta que el comprador del Real Avilés Industrial quedaría obligado a mantener las condiciones del contrato originalmente firmado por el club con Norte Proyectos Deportivos Mallorquines, lo cual avala el relato que hizo ayer Diego Baeza asegurando que al adquirir al club tuvo que «eliminar de la ecuación» a Norte Proyectos Deportivos Mallorquines porque, entre otras cosas, al comprar el Avilés había heredado de Tejero ese vínculo societario.