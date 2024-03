Horrach, abogado de ‘El Charly’: "Nunca hubo un trasvase de dinero entre Mallorca y Avilés"

"No hubo una inversión de dinero desde Mallorca hacía Avilés. Nunca hubo un trasvase de dinero". Con esta claridad se expresaba, a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, Pedro Horrach, abogado de Carlos Cortés, conocido como ‘El Charly’, quien fuera gestor del Avilés durante un año y que es ahora uno de los principales investigados en la operación "Jaque Mate" contra el narcotráfico en las Islas Baleares. En las diligencias policiales se aludía a un posible uso del Real Avilés para el blanqueo de capitales.

Antes de ser el abogado de Cortés, Horrach fue fiscal del ‘caso Noós’, el juicio a la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Tras ese proceso se estableció como letrado en Palma, y fue en esa etapa posterior a 2016 en la que trabajó también en el desembarco de Norte Proyectos Deportivos Mallorquines en Avilés. "Nosotros participamos en la parte jurídica de la operación", apuntó el letrado, que trabajó en el gabinete jurídico de la sociedad exgestora del Real Avilés junto a David Salvà, también abogado. "Fue él el que inició el tema, yo me incorporé una vez se inició todo", abundó Horrach. Y detalló que Carlos Cortés llegó al Avilés tras pasar primero por el fútbol canario, donde se hizo con un pequeño club insular. "Es un gran amante del fútbol, de ahí su afán por intentar hacerse con un equipo. Siempre ha estado relacionado con gente de ese mundo", puntualizó Horrach. Tras esa experiencia, decidió probar suerte en el Avilés gracias a "alguien que estaba vinculado con el Rayo Majadahonda, que fue el que le puso sobre la pista del equipo",

Según detalló el letrado, Carlos Cortés no invirtió dinero en el club blanquiazul y rápidamente trato de buscar inversores para el equipo. Ahí fue cuando Baeza [presidente del Real Avilés] apareció en escena. "Cortés tenía dos socios más y durante un año fue él el que gestionó el club, pero con deudas por todos lados. No conseguían ningún inversor, hasta que consiguieron contactar con Diego Baeza. Ahí fue cuando él compró las participaciones", explicó el abogado, quien asegura que ‘El Charly’ en ningún momento puso dinero en el Avilés. "El cogía el equipo, intentaba mantenerlo, pero se daba cuenta de que no podía. Simplemente se limitaba a gestionarlo y pasárselo a alguien que tuviese capacidad monetaria", afirmó Horrach, que sentenció: "No hubo nunca una inversión desde Mallorca a Asturias, jamás. Nunca hubo un trasvase de dinero".

El propio Baeza se desvinculó el pasado miércoles de cualquier relación del club que representa con esa posible actividad de blanqueo de capitales que se deslizaba en las diligencias policiales. Fue entonces cuando explicó que la relación que mantuvo con Carlos Cortés era para tratar de "sacar de la ecuación" al mallorquín, que poseía el 10% de las acciones del Avilés. Por ello, durante los años posteriores a la entrada del gijonés en el club, fue haciéndose cargo del pago de ese 10%, lo que provocó que se tuviese que reunir en varias ocasiones con "El Charly". Esos encuentros los registró la Guardia Civil como parte de las diligencias de la operación "Jaque Mate" contra el narcotráfico en las Islas Baleares. "Todo el mundo es consciente del solar que había aquí. No se pagaron nóminas ni los gastos, me cuesta entender que se haya utilizado al club para blanquear dinero", señaló Baeza, quien no ha escondido su relación con Cortés. "Tuve que llegar a un acuerdo con él para conseguir comprar el club. Él tenia firmados con José María Tejero cinco años de gestión y, para eliminarle de la ecuación, tuve que negociar con él", indicó el presidente del club blanquiazul, quien confesó que el mallorquín "no era una persona para desconfiar"

