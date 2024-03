Pilar Camblor pinta una portada abstracta para "El Bollo" con "carga intelectual"

El pintor Ramón Rodríguez no disfruta de su papel de la revista "El Bollo", la más antigua de la comarca –se edita, con el devenir de la historia incorporada, desde 1893–. Y no le gusta, sobremanera, cuando le presentan así "por eso de la edad", aunque el tiempo no pasa en balde. Rodríguez anda por los ochenta y sus colaboraciones consecutivas se alargan mucho en el tiempo. Ayer, cuando se presentó el número de 2024 de la revista que fundaron Claudio Luanco y sus colegas, no se detalló el número de veces en que Rodríguez ha escrito en las páginas de la revista que dejan huella profunda de las fiestas de guardar cuando llega la primavera. "Benjamín Lebrato me ha explicado cómo puedo quitarme el peso de ser decano, pero mejor que no. No me apetece", concluyó antes de explicar por qué Pilar Camblor ha sido la artista elegida para hacer la portada. "Benja suele combinar las que están más o menos pegadas a la tradición con las que innovan. Este año ha tocado de estas últimas", dijo Rodríguez.

El pintor y crítico explicó que el encargo de Camblor es una pieza "abstracta, pero con una gran carga intelectual". Camblor, la creadora de la piezas, no quiso explicar los detalles porque, dijo, "las pinturas tienen que hablar por sí mismas". "Este azul celeste, está claro, remite a la bandera de Avilés", apostilló Rodríguez. Camblor sólo reconoció que cuando se puso a pensar en dar respuesta a lo que la cofradía del Bollo le había pedido, acudió a "la infancia, al color, a la alegría, al bollo, el pollito y los huevos de Pascua".

En todo caso, la revista ya está en la calle y en ella se pueden encontrar análisis históricos y creaciones poéticas contemporáneas: de Natalia Menéndez, de Esperanza Medina, de Aurelio González Ovies. El resumen de un año redondo.

