"Hoy tiene que ser un día grande para el Avilés", afirman los aficionados en el Suárez Puerta

“Hoy tiene que ser un día grande”. Tras una semana de altibajos en el plano extradeportivo, los aficionados del Avilés se han volcado para animar a su equipo. “Que mejor que acompañar el pago de la deuda con una victoria”, señala Victoria Artime, que junto a su hijo Iker disfrutaba de la fan-zone instalada por el club en el propio Suárez Puerta.

“Queremos empezar este nuevo horizonte entrando en play-off, sería la mejor de las noticias”, apunta Jimena Llanos, que junto a sus amigas no se quería perder el partidazo de hoy. “Yo siempre vengo, pero después de lo de esta semana no quería que se lo perdiesen. Me costó convencerlas, pero vamos a disfrutar mucho”, afirma.

“Ahora que se habla de estadios nuevos, si llega con un play-off bajo el brazo sería espectacular”, indica Juanjo González, que porta la camiseta retro que diseño esta campaña el Avilés. “Vamos a ganar seguro, confío en que Natalio siga dominando con sus goles”, indica Pablo Sánchez, optimista con el duelo.