El pintor Favila cumple 70 años entre amigos: "No me pesan, nunca he mirado el calendario"

Favila tiene nombre de rey asturiano, el sucesor de Don Pelayo. Y pasó a la historia, principalmente, porque murió a manos de un oso; salió de caza y se llevó su abrazo mortal. Otro Favila asturiano "importante" y contemporáneo es artista. Nació en Grado, pero es más avilesino que Pedro Menéndez. Ayer celebró junto a sus compañeros de la tertulia "La Gabardina" –no estaban todos, son fiestas de guardar– su septuagésimo cumpleaños. "Me regalaron un oso, uno de esos de juguete", comenta a los contertulios en la terraza de la cantina de la Renfe. "Y se quedó mosca mi mujer", apostilla. Bebe un sorbo de su botellín de 0,0. "Iba con una nota: ‘Favila, el oso te quiere’", dijo el artista. Los que se acercaron a la celebración abrieron los ojos como platos. "¿Un oso? ¿Como a Favila?", preguntó Carlos Martínez Guardado, uno de los convidados a la celebración cumpleañera.

"Hemos decidido establecer estos homenajes, pero sólo los organizamos a la gente importante", recalcó Martínez Guardado. El primero de la lista fue Arsenio Fernández, "Tito, el de la Cantina" –le montaron un banquete pantagruélico en la sidrería Yumay: cumplía 90 años– y ayer le tocó el turno al pintor, que cumple veinte años menos: "Y en la mesa sólo hay vermús y unos platos de patatas fritas". Como las ponen en la cantina de "Tito", que allí estaba, junto a Luis Rodríguez, el presidente del patronato de la Escuela de Artes y Oficios y también del empresario Beni Salvador, el productor de espectáculos.

"No me pesan los 70", empieza Favila. "Me siento igual que ayer y me sentiré igual mañana. Nunca he mirado el calendario porque el tiempo no existe", sigue el artista mientras saluda a los que van llegando a su pequeña fiesta, mientras finge naturalidad cuando el fotógrafo apunta y dispara para recordar que sí, que el tiempo va pasando.

"Somos una tertulia de edad", sugiere Martínez Guardado. Y es que de eso hablan los que están sentados en torno a la mesa. "Yo, el día 5, hago 84", dice Rodríguez, que confiesa que sí, que está muy bien "de chapa y pintura", pero que si hay que hablar de motor... Los amigos de "La Gabardina" se ven "todos los días, menos los lunes". Los fijos son "seis o siete", recalca Guardado. "Aunque en realidad somos catorce".

Los setenta años y el oso de regalo hilan la conversación festiva. "Mi mujer está muy mosqueada: quiere saber qué quieren decir con ese regalo", apunta el pintor. "Pensaba que había sido ‘Tito’", añade, pero "Tito" no dice nada.

