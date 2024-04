Luanco pone el toque marinero al Domingo de Resurrección

«Cada año hay más gente, La Venia ye la procesión más guapa que hay», apunta uno de los cientos de luanquinos congregados en La Ribera para cumplir con el ritual del Domingo de Resurrección, que en Luanco tiene fuerte arraigo marinero. Jesús Resucitado y su madre, la Virgen, se dan cita en la céntrica playa luanquina. Allí, César Menéndez, que porta el pendón rojo de la cofradía de pescadores, realiza varios movimientos de la bandera a ras de suelo; pero no debe tocar la arena, lo se tiene por augurio de buen año para la pesca. La Venia contó además este año con la presencia del cardenal y rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, que ofició la misa posterior.

La procesión comenzó con cierto retraso sobre la hora prevista, las 12.30, quizá para permitir que el agua del mar no invadiera demasiado espacio en La Ribera. El primer paso en llegar a la playa fue el de Jesús Resucitado, que partió algunos minutos antes de la iglesia de Santa María de Luanco. Momentos después, el paso de la Virgen, aún enlutada, accedió a La Ribera por la rambla de Samarincha con César Menéndez a la cabeza y con el pendón rojo de la cofradía de pescadores en sus manos. En ese momento, apenas había espacio para divisar la escena desde el paseo de La Ribera, de la Torre del Reloj a Samarincha, y también a pie de playa. Todo estaba lleno.

Ya en la arena, Menéndez avanzó unos metros, hizo tres genuflexiones entre ambas figuras y ondeó la bandera varias veces y todas sin tocar la arena. Tras el tercer giro del pendón, los costaleros de la Virgen le retiraron el manto negro para que pudiera ver a Jesús Resucitado. Suena la sirena del muelle y Luanco, sus vecinos y visitantes, aplauden la escena. Ya juntos, los pasos de la Virgen y Jesús salen de la playa a hombros de sus costaleros de vuelta al templo de Santa María. Van en procesión que encabeza el abanderado de La Venia, César Menéndez, y cierra la banda de música de San Martín del Rey Aurelio, que lleva años sin faltar a esta singular y antigua procesión luanquina que data del siglo XVIII. El párroco luanquín, José Antonio Alonso, iba acompañado del cardenal Ángel Fernández Artime. Tras ellos, las autoridades locales con el alcalde, Jorge Suárez, a la cabeza.

«Este Domingo de Resurrección ha sido especial», comenta la madrileña María José Hernández, desplazada a Luanco desde Gijón, donde ha pasado la Semana Santa. «Me habían hablado de esta procesión, me explicaron que está relacionada con el mundo de la pesca y eso me gusta; si podemos volver el próximo año, repetiremos en Luanco, porque me ha parecido un pueblo muy ‘prestosu’ ¿Se dice así?», añadió la madrileña encantada con sus vacaciones asturianas y con La Venia, que retrató con su teléfono móvil para enseñársela a sus amistades y quién sabe si convencerlas de que acudan a verla en años venideros.

Suscríbete para seguir leyendo