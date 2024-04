El rey y su princesa destronada

El rey Lear, que quiere la paz de los últimos días, determina repartir su reino entre sus tres hijas. Y antes de eso reclama a cada una de ellas que evalúe el amor que siente hacia el padre dadivoso. Y, entonces, Gonerilda y Regan se doblegan ante el tesoro y empiezan a decir cosas tan brillantes como para que las urracas las afanen y desaparezcan. No así Cordelia. Cuando la pequeña tiene que decir, sólo se la escucha clara y transparente que no ama "nada" al padre.

De lo que viene detrás de esa "Nada" es de lo que va "Casting Lear", el último espectáculo de Andrea Jiménez, normalmente, la directora de montajes como "Interrupted" o "Generación Why", pero en esta ocasión actriz principal, autora y alma que palpita detrás de cada escena de la tragedia "Casting Lear" que se estrena mañana viernes en el teatro Palacio Valdés (20.15 horas). Será el primero de la temporada primaveral –la semana que viene, en la Abadía de Juan Mayorga–; un espectáculo que ayer tarde se cocinaba a fuego lento en el escenario avilesino, un montaje, seguro, para determinar cuál es el mejor camino hacia la felicidad que da la compañía.

–Mi padre nunca ha entrado a un teatro... yo le he traído esta tarde –se escucha a Jiménez cuando todavía es Jiménez y no la princesa Cordelia.

O a lo mejor no.

"Casting Lear" es una tragedia real que ayer contó con Ramón Muñiz como padre hacendado que acompaña a Andrea Jiménez cuando es Andrea, pero también cuando es Cordelia. Porque aunque "Casting Lear" sólo está a medio cocer, se saborea ya como producto de tres estrellas Michelin.

Mañana viernes, no, mañana sabrá a pura gloria.

Muñiz, de negro (como todos, de negros), está sobrepasado. "Y sólo he venido a ensayar", aclara. Porque este espectáculo es una pura delicia creativa. "Ramón, eres el primer Lear de este Palacio Valdés y el décimo octavo desde que empezamos", sostiene Jiménez entre que se ajustan y no se ajustan los micrófonos, entre que las luces iluminan la platea o el escenario. Ayer "Casting Lear" estaba a un rato todavía de ser "Casting Lear", pero ya lo parecía por entero.

La cosa va de encontrar al padre que desapareció entre los cuentos y los misterios y para hacerlo cada noche un actor que no sabe nada de un montaje se sube al escenario con un pinganillo y lágrimas y corazones desbocados. Y todo sobre el puente que une la orilla de la ficción con la de la realidad. "Esto es una experiencia", determina Muñiz, que esta noche [la de ayer] es el padre, pero que ya no lo será más. El actor candasín, de normal, se mueve en el elenco del "Xana" de Perlora. "Nosotros lo hacemos todo y mira: uno con los focos; otro, con los micrófonos...", se sorprende antes de comenzar el ensayo de las siete de la tarde. Será el padre, será Lear... y Andrea Jiménez, la princesa Cordelia, que, separado de él, será reina al otro lado del canal de la Mancha, lejos de las hermanas complotistas.

Antes de todo hay que probar, probar y probar... Después no hay que perder ni una de estas líneas de esta "Carta al padre" pasada por la escena más isabelina. El rey Lear caído sobre el lecho la muerte y la lucha final entre el personaje al que da vida Jiménez y la propia Jiménez que va apareciendo poco a poco para explicar, por ejemplo, que son muchas las versiones que se han hecho del "Rey Lear", pero que la mejor es la de Juan Mayorga "y no porque me haya programado".

Nuria Cruz Moreno, la productora de la compañía "Barco Pirata", vigila desde la platea cómo se va cocinando el guiso, cuánto fuego resiste el escenario en el que Andrea Jiménez va a ser más Andrea Jiménez. No es la primera vez de Moreno en Avilés: las otras veces han sido acompañando al director de escena Sergio Peris-Mencheta.

También está Antonio Ripoll, el histórico director del teatro Palacio Valdés. Y está el fotógrafo que tira aquí y ahí y en un instante se invisibiliza. Y comienza la función: una actriz cruza el escenario de codo a codo. Y sale mencionado Peter Brook, el de "El espacio vacío", aquel que, cuando ganó el "Princesa de Asturias", se sentó en el mismo escenario a contar qué quería él cuando hacía teatro. Andrea Jiménez parece que lo tiene más claro: explicarse del todo.

