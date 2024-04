"Casting Lear", el repudio de una hija "hace 400 años y ahora", nuevo estreno en Avilés

La directora de escena Andrea Jiménez llevaba "diez años" con la historia de "Casting Lear" ardiéndole en su interior. "Y, entonces, Juan Mayorga me llamó y me preguntó si quería hacer algo en su teatro", confesó. Y teniendo en cuenta quién llamaba y que "su teatro" no es otro sino el de La Abadía, en Madrid, el templo por antonomasia de las artes escénicas, la respuesta fue absolutamente afirmativa. A partir de ahí comenzó lo difícil: "Autoficcionalizar un clásico", apuntó la directora de escena, que esta noche (20.15 horas) estrena en el teatro Palacio Valdés su espectáculo más ambicioso: una recreación a partir de las vivencias de la propia creadora de la vida triste de la familia del rey Lear.

"Usualmente, nos enfrentamos a los clásicos desde un punto de vista museístico", explicó Jiménez. "Casting Lear" está muy lejos de esa manera de entender el teatro porque para Jiménez "el teatro solo existe por la necesidad urgente de contar una historia". Y esa historia tiene muchas capas: la relación paterno-filial, las razones de amor "y, sobre todo, el perdón". Y es que Jiménez mezcla en su espectáculo su propia vida –la vida de cualquiera– con la que inventó William Shakespeare para Lear y sus hijas. "Lo singular es que estas dos historias tienen cuatro siglos de distancia", dice Úrsula Martínez, la otra directora del montaje, uno de los más diferenciales que se han programado en los últimos tiempos en Avilés.

"En ‘El rey Lear’ se cuenta la historia de un hombre que repudia a su hija… y aquí sucede igual", explica la creadora de "Casting Lear". Estuvo acompañada, aparte de por Martínez, por Juan Paños, que es el "apuntador de la función, pero también Kent, el hombre que siempre acompaña al monarca", dice el actor. El desempeño de Paños es crucial porque es el que tiene que dar la palabra cada noche a un actor que "no sabe nada de la función si no es hasta dos horas antes de empezar". El juego es el siguiente: Andrea Jiménez, que se dice más directora que intérprete, toma el cuerpo de la princesa Cordelia, que todas las noches vuelve de Francia para salvar al padre que rompió con ella. Y cada noche es un padre distinto (mañana, Xuaco Carballido, pero la semana que viene, en Madrid, Luis Zahera, Adolfo Fernández...). Todo para calmar las llamas de la historia que llevaba tanto tiempo ardiendo.

