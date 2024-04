Estos son los requisitos para que las playas asturianas puedan mantener su Bandera Azul

José Palacio (Jaén, 1957) es presidente de Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), entidad que se encarga de distinguir a playas, y ahora senderos, con distintivos de calidad. Aprovechando su visita a Santa María del Mar atiende a LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Cuál es el estado de salud de Asturias respecto a banderas y senderos azules?

–Está bien, pero con un amplio margen de mejora. Por eso estamos aquí, apoyando cualquier iniciativa que sirva para ampliar programas que son muy positivos para Asturias, tanto la bandera azul como los senderos azules.

–¿Qué se puede mejorar en Asturias?

–La voluntad, más que cosas en concreto. La voluntad de querer apostar por programas que obligan a cumplir una serie de criterios relacionados con la educación, con el medio ambiente, la seguridad, la accesibilidad… La clave es que las personas que dirigen los municipios y el Principado apuesten por estos programas.

–¿En Asturias son receptivos a estos programas?

–En Asturias son receptivos, pero en algunos casos todavía no nos conocen lo suficiente. Ese desconocimiento de nuestra asociación y nuestros programas hace que no se presenten para optar a uno de los galardones. Nuestra asociación esta dispuesta a ayudar permanentemente, no tiene animo de lucro, solo busca cumplir una serie de objetivos, sobre todo relacionados con la educación. Estamos dispuestos a ayudar a cualquier municipio que quiera contar con nosotros.

–¿El objetivo con Sendero Azules es llegar al mismo nivel que las Banderas?

–Estamos convenidos de que no solo hay que cuidar las playas y su entorno, si no que hay que cuidar todo. Asturias tiene una gran cantidad de senderos a los que tenemos que proteger y dar a conocer a los turistas de todo las partes del mundo. Que sepan que hay espacios maravillosos en los que hay belleza y riqueza natural.

–¿Tiene echado el ojo a algún sendero asturiano?

–Hemos hablado con Oviedo, con Gijón y con Salas, por ejemplo. Gijón tiene una idea clara de apostar por la bandera azul. Hay municipios que creen que no pueden y otros que no saben de que va. En todos los casos nosotros ayudamos. Lo bueno que tiene Senderos Azules es que es más difícil perderlo, el año pasado solo cayeron dos, porque, una vez que está consolidado y el municipio ha hecho todo, solo es mantener.

–En la zona oriental han caído últimamente varias banderas azules.

–Los motivos por los que se pierden la bandera azules es, sobre todo, por la calidad de su agua y por su servicio de socorrismo. Hay municipios que no logran entender que su agua, aunque sea buena, no es excelente, por eso no tiene la bandera. Quitamos las banderas de esas playas para provocar que el municipio trabaje y consiga solucionar el problema. Es un criterio que no vamos a cambiar. El otro criterio es por el servicio de socorrismo. Son criterios relacionados con la sanidad y la vida humana. No vamos a cambiarlos.

–Alguno considera que los gastos son excesivos.

–Nosotros estamos demostrando que lo que se invierte en socorrismo, por ejemplo, no son gastos, son inversiones. ¿Sabe cuántas vidas se salvan cada año en España solo en playas con bandera azul? El año pasado se realizaron mil rescates complicados, rescates que si no se hacen la persona muere. Además, se han hecho 200.000 intervenciones, de las que solo el 1,8% van a los hospitales, y se están realizando 150 intervenciones con RCP, de las que salen adelante cerca de 90 personas. Por eso es una inversión, porque inviertes dinero en la vida de los ciudadanos locales.

–Además, cada vez hay más turistas en las playas.

–No solo eso, sino que hay muchos negocios que nos dicen que los turistas eligen zonas donde hay playas con bandera azul. Es un distintivo de calidad que sirve para saber que, cuando vas a una playa así, vas a tener aseos, aparcamientos, información… Hay muchas agencias turísticas internacionales que se están fijando en esas cosas para recomendárselo a sus clientes. Además, hay estudios que dicen que los municipios con bandera azul tienen una repercusión económica más positiva que los que no.

–¿Cómo puede afectar a las playas con bandera azul la crisis de los pellets de hace unos meses?

–Todos los plásticos que vayan al mar no son positivos. Nosotros, desde ADEAC, organizamos actividades de retirada de plásticos. Las toneladas de plástico que no son pellets que se han retirado es una barbaridad. El 90% son plásticos de todo tipo y el otro 10% pellets. Esta mal el tema pellets, pero esta peor que se siga consumiendo plástico. El plástico es un gran enemigo del medio ambiente.

