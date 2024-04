Y cuando faltaban goles, Irene Canal

Hubo un momento en la temporada del Avilés Femenino en el que se echaron a temblar. Con Liber, su máxima goleadora, lesionada, necesitaban que alguien asumiese los galones ofensivos del equipo. Y en el mercado invernal aterrizó Irene Canal. "Estaba pensando en dejarlo. Estuve un mes sin jugar ni entrenar. Pero como conocía a varias de las chicas que juegan aquí y me decidí a venir", señala la delantera cántabra, que suma dos tantos en sus siete primeros encuentros como blanquiazul. "Aquí el ambiente es mucho más calmado. En el Sporting no estaba bien mentalmente ni con los estudios, por lo que decidí dejarlo", explica la jugadora, que reconoce que aún le falta un poquito hasta llegar a su mejor nivel. "Físicamente ya estoy como estaba, pero me falta coger algo más de ritmo, me veo un poco torpe con el balón", señala la futbolista, que lamenta no poder compartir minutos sobre el terreno de juego con Liber debido a la grave lesión que ha dejado a la gallega en el dique seco. Canal ahora solo piensa en el posible ascenso a Segunda Federación, algo que espera que se dé dentro de dos semanas, en el próximo duelo de las avilesinas en casa. "Físicamente estamos bien, yo creo que se puede dar. Lo mejor sería conseguirlo contra Lóstrego, para poder celebrarlo con nuestro público", pide la cántabra. Pero antes deben vencer hoy a las 16.00 horas al Umia, para así prácticamente sentenciar la promoción. "Si lo conseguimos, no me importaría teñir el pelo", bromea. Ahora tocar seguir afinando la puntería para, quien sabe, anotar el tanto que lleve al Avilés al ascenso.

