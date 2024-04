Israel Elejalde: "Dirigir El Pavón fue una quijotada, pero había que asumir el riesgo"

El actor Israel Elejalde (Madrid, 1973) es uno de los protagonistas de "Vania x Vania", un proyecto singular del dramaturgo Pablo Remón que inicia esta semana (jueves y viernes, a las 20.00 horas, en el Niemeyer; el sábado y el domingo próximos, en el Jovellanos de Gijón) su gira por España. Se trata de dos funciones consecutivas inspiradas en el clásico más clásico de Antón Chéjov, el que se estrenó en Moscú por primera vez, en 1900, de la mano de Konstantin Stanislavski. Elejalde que es, además, una de las cuatro patas de la empresa Kamikaze Producciones, interpreta, en esta ocasión, al doctor Ástrov. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–¿Qué tal está después de esta sesión continua de "Tío Vania" en Madrid?

–Bien, pero agotado con las funciones. Ha sido una paliza estupenda, pero una paliza. Y ahora estamos acabando para hacer la gira.

–Que inician aquí, en Avilés.

–Eso es. Empezamos en Avilés y, después vendrá Gijón. Una detrás de la otra.

–¿Cómo le convencen para hacer dos "Vania" seguidos todas las semanas?

–Yo tenía muchas ganas de hacer "Vania". Había estado a punto de hacerlo dos veces, pero al final no pude por fechas y cosas así. Ástrov era un personaje que me apetecía mucho hacer. Y luego era estar con Pablo Remón a los mandos y con este reparto tan tremendo que había... pues, la verdad es que no me lo pensé. Imagino nos pasó a todos lo mismo: nos metimos en una especie de locura maravillosa que de vez en cuando hay que hacer.

–Porque estamos hablando de que un día el "Vania" es actual y otro, "más ruso". ¿No?

–Realmente, yo lo definiría de otra manera. Diría que hay un "Vania" más minimalista, más esencial, más centrado en la interpretación y en el texto, aunque Remón lo haya tocado también. Bueno, la estructura del primero de los dos "Vania" es exactamente la misma del "Tío Vania" original, pero es atemporal: no está situado en Rusia, ni tampoco a comienzos del siglo XX; queda ahí, en una especie de no lugar. El segundo "Vania" se apoya sobre el primero, de alguna forma que ya sí diríamos que es claramente "remoniano", un "Vania" pasado por la mente de Pablo [Remón], transformado y donde ya sí se ha tomado más libertades tanto en lo formal como, incluso, en lo textual.

–¿Cómo ha sido el proceso de montar toda esta movida?

–El proceso de ensayos ha sido peculiar, evidentemente, porque, en general no montas dos obras a la vez... esto se hacía antes, las compañías de repertorio sí que lo hacían. Nosotros hicimos tres semanas ensayando sólo el primero de los "Vanias" y a partir de ahí introdujimos ya el segundo. A partir de ese momento, dividíamos los tiempos entre un "Vania" y el otro hasta conseguir tener los dos montados. A partir de que entró el segundo sí que fue un poco más locura porque se entremezclaban uno y otro.

–Remón, cuando comenzó con ustedes en El Pavón, era el autor de sus propios textos. Después deconstruyó a Lorca y ahora con Chéjov da el doble salto mortal. ¿Cómo ve esta evolución del dramaturgo?

–Me imagino que es una evolución bastante normal dentro de casi todos los autores contemporáneos. Finalmente, tú escribes tus propios textos, pero también hay algo que a uno le puede gustar mucho que es coger textos antiguos y darles una vuelta de tuerca. Eso es algo que han hecho los grandes autores como Tony Kushner, por ejemplo, que también ha hecho versiones de textos que a él le gustaban. Creo que es algo que tenemos que agradecer porque una de las cosas para precisamente dar nueva luz a los textos clásicos es poder coger esas miradas contemporáneas de los clásicos y aprovecharlas. Esto se ha hecho a lo largo de toda la historia. Shakespeare lo que hacía era coger cuentos populares y darles la vuelta u obras de otros autores que le llegaban transformadas y luego lo que hacía era contarlas desde su propio punto de vista. Creo que algo bastante orgánico dentro de lo que es la carrera de un autor.

–Usted y sus socios de Kamikaze tuvieron que ver con el bullir de un nuevo teatro español. ¿Cómo analiza aquel trabajo que realizaron?

–Fue una aventura maravillosa en ese momento que según va pasando el tiempo y vamos mirando en perspectiva es algo de lo que nos sentimos más orgullosos. Lo de dirigir El Pavón fue una quijotada, pero ahora, con la perspectiva del tiempo, le puedo decir que uno siente que como artista tiene que asumir ese riesgo. No sé si cambiamos las cosas.

–Yo creo que sí.

–Por lo menos lo intentamos, que es la actitud que debemos tener. El teatro puede que no cambie el mundo, pero uno tiene que pensar de que hay una posibilidad. Aunque no sea así, uno tiene que pensar que sí que lo es porque esa es la mecha que enciende la pasión para seguir adelante.

–Siempre fue de teatro. Cuando se mete en el cine, ¿es un malvado?

–Eso ha cambiado con el tiempo. Cuando yo empecé había una cosa muy identificatoria: tú eres de cine, tú de teatro... Eso ha cambiado. Los actores ahora hacemos un poco de todo, todos. Por eso nos miramos todos con respeto. Amo el teatro y he nacido para hacer teatro, pero no considero que el teatro sea el lugar más difícil para el actor y que el cine sea muy fácil. Eso sólo lo dicen los que no han hecho cine y no saben lo queconlleva ponerte delante de una cámara.

–¿Ha cambiado la imagen social de los actores que gritan "No a la guerra"?

–No ha cambiado y no creo que tenga que cambiar. Cuando se dice que toda la gente que se dedica al arte escénico son de izquierdas siempre digo lo mismo: es para compensar que todos los banqueros sean de derechas.

