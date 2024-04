El padre Menéndez, un guardián de la asturianía en pleno corazón de Miami

En pleno centro de Miami, lejos de los grandes focos que persiguen a las grandes estrellas mundiales, hay un pequeño lugar donde se venera a la cultura asturiana. ¿Su origen? José Luis Menéndez, conocido como el padre Menéndez. Descendiente de avilesinos, el párroco decidió en los años ochenta extender la palabra de Dios en los Estados Unidos, donde, con el paso de los años, creó un centro cultural donde se recuerda los inicios españoles y asturianos de La Florida. Su trabajo como divulgador y sacerdote, siendo una persona muy importante dentro de la comunidad, le llevó, el pasado junio, a dar nombre a una calle de la ciudad. "En mi corazón late asturianía, es algo que llevamos muy dentro. Da igual lo lejos que estés o el tiempo que haya pasado, es algo que nos enorgullece y nos sale del corazón", apunta Menéndez, quien atiende por teléfono a LA NUEVA ESPAÑA. Su voz confirma sus palabras, porque cada vez que habla de Asturias trasmite el orgullo que siente.

Un retrato del padre Menéndez. / Noé Menéndez

"Mis cuatro abuelos son de Avilés. Mis raíces son de ahí, de San Nicolás", recuerda. En sus genes lleva sangre de emigrantes, porque su familia se fue a Cuba a buscar trabajo, por lo que él nació en La Habana. Su acento le delata. "Mi familia estuvo en Cuba hasta que estalló la revolución. Nos fuimos seis meses a vivir a Asturias, pero luego nos mudamos a Madrid. Allí viví 19 años", cuenta el párroco. Pero, aunque ya estaba instalado en tierras madrileñas, cuanto estaba cerca de cumplir 30 años, decidió hacer las maletas. Eran los años 80. "Yo siempre quise trabajar con cubanos, ayudar al pueblo que me vio nacer. Ahora lo pienso y en mi vida he trabajado con todo tipo de gente menos cubanos", bromea.

Y ahí empezó su aventura en Miami. "Llegué tratando de comerme el mundo. Venía de vivir una época muy interesante en España, me tocó toda la transición. Vivía cerca de Barajas, en un barrio obrero, y quería ayudar a gente de ese tipo en los Estados Unidos", indica. Con ese propósito fundó la parroquia "Corpus Christi", en pleno centro de Miami. "A pesar de lo que se puede pensar, en el centro es donde están las personas más humildes. Los famosos se instalan a las afueras", explica Menéndez. Desde su parroquia ha trabajado durante años para ayudar a los más desfavorecidos, dándoles comida o ropa, pero hubo un momento donde decidió dar un paso más.

"Cuando los cubanos llegábamos a Miami había carteles que ponían: ‘No negros, no niños y no cubanos’. Nadie se acordaba de cómo se había desarrollado esta ciudad. Entonces hablábamos de Pedro Menéndez y conseguíamos hacernos valer", asegura el sacerdote de raíces avilesinas. Por eso decidió poner en valor la cultura española y asturiana en la ciudad. Y aprovechó la parroquia para crear un centro cultural en la que recordar a los estadounidenses los orígenes de La Florida. "Si no conoces tu propia historia, algunos vendrán a imponerse la suya. Por eso me decidí. Nuestra cultura es muy grande y debemos presumirla", afirma Menéndez. Y, como no puede ser de otra manera, Asturias tiene un lugar privilegiado en su centro cultural. "Toda la gente que tiene antepasados asturianos defiende su asturianía. No importa nacer en otros sitios, es algo que llevas en el corazón y que lo sientes como propio", reconoce el cura, quien cuenta una anécdota: "No sé cómo explicarlo de manera lógica, pero yo, cuando cruzaba Pajares, veía el verde de las montañas y sabía que eso era casa, aunque solo viví unos meses ahí. Se lleva en la sangre".

Además de su labor como guardián de la asturianía, Menéndez es párroco en el Centro Asturiano de Miami, algo que defiende a capa y espada. "Cada centro asturiano es un trocito de Asturias. Asturias es como una gran hoguera, y nosotros somos pequeñas llamas repartidas por el mundo. Esperemos que no se apaguen nunca, porque para nosotros es muy importante", confiesa. Uno de los momentos más especiales de su vida fue cuando celebraron el 25.º aniversario del centro, ya que visitaron Asturias y les recibieron con una banda de gaitas. "Es algo que no se me olvidará en la vida, fue muy emotivo", sostiene. Otros de esos momentos especiales lo vivió hace unas semanas, cuando la Banda de Gaites de Corvera visitó sus instalaciones en Miami y ofreció un concierto. "Con la gaita se nos ponen los pelos de punta, nadie se movió. Las gaitas son parte de nuestra historia también. Cuando tocaron el "God Bless America" fue muy emotivo", recuerda Menéndez.

A sus 77 años Menéndez descarta visitar Asturias de nuevo, algo que lamenta, por una razón: "He conseguido pillarle el truco al arroz con leche y aquí lo hago parecido a como sabe en Asturias, pero con la fabada me he rendido. Mira que lo he intentado y la he probado en diferentes sitios, pero como en Asturias, no sabe en ningún lado", bromea el párroco. Ahora, para seguir promocionando la cultura asturiana en Estados Unidos, tiene una petición. "Uno de mis sueños es que Avilés nos regale una estatua de Pedro Menéndez para Miami, porque gracias a él nos desarrollamos", sentencia. Mientras tanto, Menéndez seguirá trabajando para salvaguardar y poner en valor la asturianía en la ciudad. "¡Y puxa Asturias!", dice antes de despedirse.

