Un clásico que no pasa de moda: la ruta del vermú que arranca en Avilés

La cuarta aventura gastronómica de Carlos Martínez Guardado ya tiene título: "Vivir el vermú… en Asturias". "No me he puesto límite de tiempo, pero me gustaría haber terminado este empeño antes de que termine el año", admitió el protagonista de las campañas "De pote en pote", "A mí el bonito del Norte" o "De cocido en cocido".

Todas estas campañas culinarias tienen como objetivo reunir en torno a la mesa razones geográficas y alimenticias.

Martínez Guardado viaja con la lista de obligaciones en la guantera de su coche: descubrir qué hila regiones, en principio, tan heterodoxas como el País Vasco francés o el cabo Ortegal. "Probé sesenta y cinco recetas distintas del bonito", reconoció el popular gastrónomo avilesino, tras la experiencia del año pasado en plena temporada del rey del Cantábrico.

Esto del vermú tiene un planteamiento distinto: pretende circunscribirse a la provincia de Asturias. "Aunque es posible que haya salidas a León o al País Vasco", explicó Guardado. "Voy a pasar de cincuenta vermús distintos. Probaré los de extraña elaboración o los más clásicos de la carta de cada bar", añadió. "Me acompañará mi hijo Galo Martínez y, de manera accidental, el periodista José María Azpeitia o José Cañedo, de la Academia Gastronómica de León", detalla.

La idea que tiene el aventurero gastronómico es dar cuenta de su peripecia "en las redes sociales", donde también tiene previsto publicar estudios o artículos del catedrático de Bioquímica Miguel Pocoví, presidente de la Fundación Grande Covián que entrega cada año en Avilés los premios "Jamón de Plata Negra". "Ha escrito sobre las características del vermú", explica Guardado acerca de las aportaciones de Miguel Pocoví en su próxima ruta en torno a un clásico de las terrazas de Asturias.

