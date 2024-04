"Es una mala noticia para Asturias", señala Barbón sobre el cierre de Saint-Gobain

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha sumado este lunes a la corriente de reacciones al ERE por cese total de actividad en la línea de Sekurit en Saint-Gobain de Avilés.

"Es una mala noticia, sin duda, todavía estoy recabando información. Siempre que hay un ERE es una malísima noticia. Las organizaciones sindicales tienen un trabajo que hacer que este gobierno apayará, apara salvar cuantos más puestos de trabajo, mejor", subrayó el jefe del Ejecutivo regional. "Hay que esperar a ver qué condiciones se plantean pero digo también que las noticias negativas no pueden ensombrecer las positivas, cuando hablamos de Windar y el incremento que va a hacer en Alcoa. Merece la pena poner en claro eso también", remarcó.

La regidora avilesina, Mariví Monteserín, expresó su confianza en que "haya alguna posibilidad para no tirar la toalla y que no sea un cierre definitivo y en ese sentido apelo a la empresa y a los trabajadores a una renegociación sobre la situación". La Alcaldesa aludió también al "mercado complicado" de Sekurit "pero siempre queda alguna posibilidad para que no sea una muerte definitiva sino para retomar alguna en el futuro si tiene que ver con inversiones o con otros campos".

La regidora se cmprometió a hablar con el Principado para que haga un ejercicio "de mediación y de no tirar ya la toalla para ver si hay alguna posibilidad de que eso no sea así, que es el deseo de todos". Y agregó Monteserón que, aun conociendo que el mercado del automóvil está pasando por dificultades graves, "a ver qué posibilidades tenemos de llegar a acuerdos para no tirar la toalla".

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP y representante de los populares asturianos en el Congreso, Esther Llamazares, ha dicho que "no hay día en Avilés que no tengamos una mala noticia y las que afectan al empleo de las familias avilesinas no puede ser peor". Llamazares aludió a las dificultades por las que estaba pasando la línea de Sekurit y lamentó las 160 familias que verán comprometido su empleo.

"No puede haber noticia peor para la ciudad, para la comarca y para toda Asturias", sentenció la diputada nacional del PP. La decisión viene motivada por las pérdidas que esta línea de producción arrastra desde 2021 "como consecuencia de los problemas estructurales que presenta" y por la situación del mercado del que depende.

Por su su parte, la diputada regional del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, tildó de "intolerable" que Saint Gobain anuncie "despidos masivos" cuando, hace unos meses, se hizo público el beneficio del pasado ejercicio de esta multinacional: 2.700 millones de euros.

"Esto nos indica, una vez más, lo necesario de la creación de un fondo público de participaciones estratégicas. Ya son muchas las ocasiones en las que reclamamos que, en empresas con producción industrial cuyo principal accionista es un fondo de inversión, el riesgo de deslocalización es muy alto, y la única solución viable a medio plazo es tomar participaciones en la propiedad, como viene haciendo el gobierno francés", abundó Tomé.

En lo que respecta al caso concreto de Saint Gobain, la diputada recordó que se trata de una empresa que prometió construir un horno nuevo para garantizar la producción, pero "nunca lo llegó a construir. En 2022 ya intentó el despido de casi 50 trabajadores. Ahora anuncia este ERE que afecta a más de un centenar de trabajadores de Avilés. Una plantilla que, por cierto, lleva tiempo formando a los empleados de la planta de Marruecos", zanjó.

Para este martes está prevista una asamblea de trabajadores en la fábrica para abordar el cese de actividad en Sekurit.