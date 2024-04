El SOMA denuncia los peligros de Chemastur para la salud de los trabajadores

"Hemos venido denunciando el riesgo existente para la salud de los trabajadores y trabajadoras, sin que hasta el momento se hayan tomado las medidas adecuadas, para evitar que la sílice respirable, el polvo y los gases presentes en el proceso de fabricación pongan en riesgo la salud de las personas trabajadoras; ni a corto ni a largo plazo".

Esto es parte de lo que se puede leer en la carta que el secretario general de SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, y Javier Leiras, el responsable del sector químico de la misma organización, han dirigido a los propietarios de la empresa Asturiana de Fertilizantes (Chemastur), cuyos trabajadores mantienen una huelga parcial desde hace semanas para exigir que la compañía solucione los peligros que sienten sobre sus espaldas cada vez que acuden al trabajo a las instalaciones fabriles del Puerto de Avilés.

"Nos preocupa la posible aparición de enfermedades profesionales en los trabajadores y trabajadoras, derivadas de la actividad, y las responsabilidades que de ello pudieran derivar, por lo que hemos propuesto que un centro de referencia nacional de prevención médico técnica de las enfermedades respiratorias de tipo ocupacional, como es el Instituto de Silicosis, haga los estudios pertinentes que despejen cualquier tipo de duda y responsabilidad futura sobre el ambiente de trabajo, obteniendo la negativa tajante por parte de Asturiana de Fertilizantes, S.A.", continúa la carta que han recibido las sociedades Mirat, Fertinagro Nutrientes, Javier Martín Pérez y Christophe Louis Jouslin de Noray.

Y añaden: "En lo que se refiere la continuidad de la empresa Asturiana de Fertilizantes, S.A. (Chemastur) en la concesión que ahora tiene en el Puerto de Avilés, también queremos mostrar nuestra preocupación porque, según nuestro criterio, de seguir esta dinámica de falta de conservación de las instalaciones actuales, estamos seguros, no ya de que no se va a renovar la concesión, sino que quizá no llegue al final de la misma por graves incumplimientos".

