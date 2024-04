El ADBA, a mirar al futuro: estas son las reflexiones de su capitana

"Aún tenemos cierta esperanza de mantener la categoría, porque quieren reajustarla, por eso queremos seguir peleando para ser las mejores de las descendidas". Tras conseguir, hace apenas un año, el ascenso a Liga Femenina Dos, la aventura del ADBA en la tercera categoría del baloncesto nacional llega a su fin. La juventud de sus jugadores y la mala suerte con las lesiones han condenado a las avilesinas, que, aunque tienen partidos por delante, dan prácticamente por cerrada la temporada.

"Nos faltó experiencia para cerrar los partidos", explica Lauri Martínez, capitana del equipo, que, a pesar de su juventud, es una de las veteranas del equipo. "Hemos hecho un gran grupo a pesar de la adversidad", señala la avilesina, que cree que esa temporada les ha servido como aprendizaje para el futuro. "Aunque hemos perdido muchos partidos, se ha creado una piña", asegura.

Y es que la temporada del ADBA ya empezó de mala manera, ya que su gran fichaje del verano, Cirkeline Rimdal, se rompió el tendón de Aquiles antes de empezar la campaña. "Estuvimos un poco gafadas. Claudia Alonso, la pívot titular, también se lesionó antes de acabar el año", recuerda Martínez. A pesar de ello, según cuenta, "competimos todos los partidos, nunca nos hemos sentido inferiores a nuestros rivales". La clave de este descenso está en el final de los partidos, ya que "nos faltó experiencia para cerrar los resultados". "Nuestro entrenador veía que lo que hacíamos funcionaba, sobre todo en las primeras partes, pero no sabíamos acabar los partidos, y perdíamos", afirma.

Ahora, a la espera de saber cuál será la categoría en la que compitan la próxima campaña, toca mirar al futuro. "Ahora vamos a seguir entrenando, no con la misma intensidad que ahora, pero seguiremos y empezaremos a planear el próximo año", señala Martínez, que revela que el club empezará pronto a moverse en el capítulo fichajes, pero sin olvidar toda su cantera. La que no asegura su futuro es la propia capitana. "El proyecto me gusta muchísimo, pero el año que viene tengo el TFG y no sé yo. Si lo dejo será que me jubiló del todo", bromea la avilesina, que espera que este año sirva "para aprender y ser mejores jugadoras".

