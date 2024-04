El Puerto ultima cuatro naves en la vieja rula para empresas ligadas al sector pesquero

La antigua rula ha rejuvenecido. El "lifting" ha supuesto una inversión de más de 800.000 euros financiados, en parte, con cargo a los fondos europeos Next Generation y ha transformado las viejas naves, en desuso desde 2008, en cuatro locales de entre 200 y 600 metros cuadrados con accesos independientes y muelle de carga. Estos espacios los ocuparán empresas ligadas al sector pesquero y la transformación del pescado: empresas conserveras, talleres para embarcaciones, afectos navales, frío industrial.... De hecho, las naves se adecuaron conforme a las peticiones que realizaron en su momento diferentes empresas interesadas en ocupar estos espacios a pie de Conde Guadalhorce, según explicó el presidente de la Autoriad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega.

La previsión es que las obras se recepcionen este mes. Posteriormente se levantará un nuevo centro de transformación para dar energía a las futuras empresas que se instalen en el vivero de la vieja rula, según explicó Mario González, jefe de la unidad de proyectos y obras de la Autoridad Portuaria.

Las obras consistieron en la adecuación de una nave de 1.800 metros cuadrados para albergar empresas relacionadas con la pesca y la actividad portuario. El espacio interior de las naves se reorganizó mediante divisiones con muros de fábrica para generar cuatro locales independientes que disponen de una zona de acceso y comunicación con el exterior mediante un muelle elevado de carga para camiones, de un acceso peatonal adaptado a personas con movilidad reducida, una zona diáfana de trabajo y un núcleo administrativo con aseos y vestuarios igualmente adaptados.

La actuación se complementó con la ejecución de todas las instalaciones básicas necesarias para el desarrollo de la actividad industrial con contadores independientes para cada local (fontanería, saneamiento, abastecimiento, electricidad, contraincendios....). Dichas instalaciones han sido dimensionadas de acuerdo a la normativa vigente.

En cuanto a las actuaciones exteriores se sustituyó la cubierta y se renovaron canalones, portones y ventanas. Ahora está pendiente de realizar el nuevo centro de transformación para este vivero de empresas, que ha sido adjudicado a la empresa Ergon Electricidad y tiene un plazo de ejecución de ocho meses. En este caso se harán nuevas arquetas y se soterrará la red. La vieja rula estrenará así nueva imagen en pocos meses: los locales que durante 29 años fueron el escenario de subastas de pescado pasarán a ser el motor de nuevas iniciativas.

El Puerto presentó ayer también las obras de adecuación del muelle pesquero, ejecutadas con cargo al fondo Fempa (Fondo Europeo Marítimo, Pesca y Acuicultura). Se instalaron escalas metálicas, se sanearon los norays y se colocaron nuevas defensas del cantil, entre otras actuaciones, como se puede ver en la imagen.

Vega: "La declaración de impacto ambiental es de imposible cumplimiento"

El Puerto ya está recogiendo muestras de sedimentos del fondo marinero con un objetivo: "Resolver de cara al futuro los problemas que genera no el dragado sino el tratamiento del material dragado". "Queremos saber si hay métodos lo suficientemente eficientes desde el punto de vista tecnológico y económico que hagan posible que incorporemos esto como línea de actuación", explicó Santiago Rodríguez Vega, presidente de la Autoridad Portuaria. El proyecto de I+D tiene su origen en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2018, que obliga al Puerto a reponer la arena que se extrae de los dragados. "Abordaremos un dragado antes del verano, y vamos a convocar pronto la comisión de seguimiento que prevé la declaración de impacto ambiental. En esa comisión están los ayuntamientos, la dirección general de Costas y el Principado y vamos a plantear que es necesario que dejen sin efecto la obligación que establece la DIA de devolver a Salinas lo dragado en una fase anterior porque es una medida de imposible cumplimiento", avanzó. Y ahondó al respecto: "Se nos impone una medida y se nos dice que en tanto no cumplamos esa medida no podemos seguir dragando, la conclusión es cerrar el puerto. Como no vamos a cerrar el puerto ni queremos vamos a ver si buscamos la manera de que la autoricen ese dragado"

