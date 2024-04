Windar iniciará en dos meses los derribos en Alcoa para su planta de componentes eólicos

Windar prevé iniciar en una plazo máximo de dos meses los derribos en las naves de Alcoa de Avilés para poner en marcha el proyecto de la nueva planta de grandes componentes para la energía eólica marina. La compañía asturiana, cuyo accionariado está dominado ahora por fondos británicos, prevé invertir entre 120 y 130 millones de euros en el proyecto.

El presidente de Windar, Orlando Alonso, se reunió esta mañana con el presidente del Principado, Adrián Barbón, para conversar sobre el plan de la naves de Alcoa. "Hemos adquirido la propiedad hace escasamente un mes y lo quiero es hablar con el presidente de los siguientes pasos que dependen del Principado de Asturias y del puerto de Avilés", explicó Alonso antes de la reunión. "Necesitamos coordinarnos para que, tan pronto como podamos, empezar a hacer la inversión y realizar el proyecto", apuntó el presidente de Windar, que añadió que hay temas pendientes para poder abordar el traslado de los equipos que hay en la fábrica o para el diseño de la carretera de acceso y de las zonas de almacenamiento de la producción.

Toda la maquinaria de antigua fábrica de Alcoa, que después reaprovechó temporalmente Alu Ibérica, será achatarrada. "Primero tenemos que hacer el cese de la actividad anterior, que el Gobierno del Principado está tramitando, y tan pronto como lo tengamos vamos a presentar el proyecto de desmontaje de maquinaria y posteriormente el de demolición de parte de las instalaciones. Yo espero que la parte de desmontaje se puda empezar en uno o dos meses", destacó Alonso, que reconoció que "hay piezas pendientes del proyecto, pero mucha ilusión y no hay nada que no podamos solucionar y a eso vengo, a hablar con el presidente, poder comentárselo y que me ayude a poder agilizar todos los trámites".

Windar espera que la nueva planta de componente de la eólica marina entre en producción "en el primer semestre de 2026". La compañía prevé una inversión de entre 120 y 130 millones de euros y espera contar con un 20% de ayudas pública. "Es el límite que establece la Unión Europea para regiones como Asturias y esperamos llegar a ese máximo que se puede conseguir", señaló Alonso, que destacó que en el proyecto de nueva factoría que se abordará en paralelo en Polonia, la compañía obtendrá ayudas del 35%. "En Polonia el plan está un poco más avanzado, ya estamos en fase de proyecto y esperamos empezar los trabajos de obra civil en el mes de agosto", anunció el presidente de Windar.

Orlando Alonso apuntó que el proyecto que maneja el grupo Zima para el puerto de El Musel será competencia directa con el que desarrolla Windar para las naves de Alcoa en Avilés. "Es competencia directa, pero nosotros somos los mayores fabricantes, los únicos que han participado, junto con Navantia, en los tres tipos de eólica marina que había en el mundo", destacó el dirigente de Windar.