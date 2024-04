El PP de Corvera afirma que el cese de la edil Iris Álvarez fue "por vergüenza"

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, cesó a la concejala de Participación Ciudadana, Iris Álvarez, por la ejecución de unas obras en un terreno de su propiedad sin el consiguiente permiso municipal. La decisión del Alcalde no ha caído en saco roto en los tres grupos de la oposición. Mientras que IU y Vox remarcan que los cargos públicos deberían "dar ejemplo", el PP fue más allá. "Nos sorprende que hace pocos días el gobierno decía que no había nada irregular –sobre el movimiento de tierras desde el aparcamiento del parque acuático (PACO) a la finca de la edil dimisionaria– y poco menos que amenazarnos con llevarnos a Fiscalía por supuestas acusaciones infundadas, ahora llega esto", señaló el portavoz del PP, Alejandro Méndez Mántaras, quien remarcó a su vez que el cese de Iris Álvarez no se debe a "ninguna investigación interna" sino a la denuncia del PP. "No les ha quedado más remedio que cesarla por vergüenza", dijo.

Méndez detalló que el expediente que supuestamente ha motivado la decisión del cese de la concejala "ha sufrido modificaciones desde que el PP fue a hacer fotos e investigar qué estaba ocurriendo –con el movimiento de tierras del parque acuático a la finca–". "Quizás alguien interesado en que aquello no se investigase nos vio, dio la voz de alerta y empezaron a darse cambios en el expediente", indicó el portavoz del PP, quien mantiene la petición de dimisión para el concejal de Obras, Jorge Suárez, que "reconoció en Facebook que sabía que esos camiones iban a la finca de Iris, y omitió su deber de investigar y velar por la integridad y la legalidad de las obras desarrolladas". Los populares fueron a más y destacaron que un informe de la arquitecta municipal relativo a la finca de Iris Álvarez muestra que existe una zona forestal y otra rústica. "En las fincas rústicas, los vertidos de tierra están regulados y reservados a supuestos muy concretos que, a nuestro juicio y a la espera de que los técnicos los certifiquen, no se cumplen, por lo que la operación en esa zona de la finca no sería legalizable. Respecto de la parte forestal, está prohibido llevar a cabo esas intervenciones, directamente. Eso es lo que paso de verdad y no lo que dice el comunicado del gobierno", remató Alejandro Méndez.

La portavoz de IU, Marisa Rodríguez Jareño, manifestó que su grupo aún está a la espera de que finalice el expediente administrativo que analiza la situación que afecta a la edil cesada. "Esperamos que se depuren las responsabilidades oportunas", manifestó la concejala de la coalición quien lamentó la existencia de este tipo de situaciones en el concejo. "Esto no debería haber sucedido nunca", concluyó.

La concejala de Vox, Diana García Estévez, indicó que aún no ha visto el expediente que ha motivado el cese de la edil de Participación Ciudadana y criticó sin desvelar más que el "problema con el movimiento de tierras del PACO hay alguien más implicado porque Iris Álvarez no tenía potestad –como edil de Participación– en este tipo de asuntos".

