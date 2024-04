Daniel Alonso será "hijo predilecto" de su Arija natal al cumplir 90 años

Daniel Alonso, el empresario del metal más importante de Asturias, fundador del grupo industrial que lleva su nombre y de la multinacional Windar Renovables, recibirá el próximo día 26 el título de "hijo predilecto de Arija", su pueblo natal en Burgos, del que se marchó cuando tenía 17 años pero que siempre ha tenido presente. "Es lo que menos esperaba después de 72 años, y me ha hecho muchísima ilusión", aseguraba ayer a LA NUEVA ESPAÑA. Este homenaje coincidirá con el 90 cumpleaños del empresario, que ya anunció que a partir de ese momento ya no irá "todos los días a las ocho de la mañana a la oficina; ya me propuse ir sobre las diez", afirmó con convencimiento.

La propuesta de nombrar hijo predilecto a Daniel Alonso fue del alcalde de la localidad burgalesa, Jesús María Aramberri, porque "es un persona destacada y merece un reconocimiento, porque ha dado mucho trabajo a personas que se fueron de Arija y de su zona de influencia en busca de otras oportunidades", señaló el regidor en conversación telefónica.

Daniel Alonso llegó a Avilés junto a 5.000 vecinos más procedentes de Arija con el traslado de Cristalería Española para instalarse en Avilés. "Me da muchísima pena y dolor ver lo que está pasando en esa empresa. Nací con ella en mi pueblo, vine tras ella y trabajé en Cristalería dos años y nueve meses, hasta que pedí la cuenta porque a mi lo que me gustaba era la chapa y fabricar cosas útiles con ella. Trabajaba diez horas en esa empresa, y luego en mi taller. Formó parte de mi vida, y ver lo que está pasando ahora, me da dolor", aseguraba ayer durante la conversación con este periódico.

Daniel Alonso se acercaba a su pueblo de origen siempre que tenía oportunidad. "Algunas veces me desviaba unos kilómetros para acercarme y ver a los vecinos. Pero ahora ya no conozco a nadie. Hasta Salva, el panadero, falta desde hace dos años", se lamenta. Y precisamente porque ya no conoce a nadie, le resulta más emocionante el nombramiento de "hijo predilecto" con el que le van a homenajear en su localidad natal. "Supongo que es un reconocimiento a la trayectoria de tanto trabajo, y es cierto que he ayudado lo que he podido. Todo el que procedía de Arija tenía prioridad para mí si necesitaba un empleo y se lo podía dar", asegura el empresario.

"Llevo 80 años trabajando, porque las desgracias en una guerra son muchas y después hay mucha necesidad. Así que para ayudar a vivir un poco mejor, con 10 años ya trabajaba en lo que podía, y en Arija ya empecé a hacer mis pinitos hasta que me vine a Avilés, donde me integré, y aquí sigo. Me encuentro muy bien, y estoy muy ilusionado con el homenaje", asevera.

El acto institucional será el día 26 en la antigua capilla de Cristalería Española en Arija, que llegó a tener unos 2.400 habitantes y que ahora tiene su censo en 108 vecinos. "Se eligió ese sitio porque tiene un atractivo especial y es un lugar que le gusta a Daniel Alonso. Él representa a todos aquellos que se fueron con Cristalería", resume el regidor Jesús María Aramberri.

