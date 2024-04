Francisco Rodríguez: "Es una gran satisfacción dar el pregón del Carmen"

"Estamos muy contentos de que haya aceptado el cargo de pregonero. Se acercan las fiestas del Carmen y en Salinas ya se siente la ilusión por un nuevo 16 de julio". Lucas Oraá, hermano mayor de la Cofradía del Carmen, no podía contener su alegría al presentar a Francisco Rodríguez, presidente de Reny Picot, como el pregonero de las fiestas del Carmen de Salinas de este verano. "Estuvo el año pasado y se ofreció, nosotros estamos encantados de poder contar con él", aseguró el castrillonense.

Por su parte, Rodríguez confesó su "gran satisfacción" por ser elegido como pregonero. "Ya he hecho unos cuantos, casi es mi segunda profesión", bromeó. Nacido en Cangas del Narcea, el presidente del grupo Industrias Lácteas Asturianas (Illas), reconoció que aún no lo tiene pensado. "El año pasado escuché el pregón de Teresa Sanjurjo y me encantó el ambiente y la iglesia. Como asturiano me unen muchas cosas con Salinas, pero lo que más creo que es la costa. En Cangas hay truchas, pero las sardinas de aquí son casi mejores", comentó Rodríguez, que reconoció ser un gran enamorado del pueblo castrillonense.