Avilés aprueba raspada la evaluación por objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

El municipio de Avilés sale del último examen nacional de evaluación del grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con un aprobado raspado, sin ningún sobresaliente y con dos "asignaturas" en las que ni siquiera ha sido puntuada por una sorpresiva e inexplicada carencia de datos: agua limpia y saneamiento (ODS 6) y acción por el clima (ODS 13). En comparación con las otras tres grandes urbes examinadas (el examen se realiza a capitales de provincia y localidades con más de 50.000 habitantes), Avilés saca la peor nota media asturiana. Oviedo, como Avilés, tiene dos asignaturas "en blanco" por falta de datos, pero al menos saca tres sobresalientes; y Gijón suma dos sobresalientes y es evaluada en los 17 ODS.

En 2015, varios jefes de Estado y de Gobierno de países que forman parte de Naciones Unidas se reunieron en la Cumbre de Desarrollo Sostenible y elaboraron la Agenda 2030; los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son su esqueleto. La idea central es que todos los países, con independencia de su nivel de desarrollo o riqueza, se comprometan a promover la prosperidad y a proteger el medioambiente. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son obligatorios pero cada país asume la responsabilidad de trabajar por su cumplimiento.

De peores a mejores notas estas son las puntuaciones de Avilés (al margen de los dos ODS no evaluados por falta de datos). Con bajo nivel de cumplimiento: vida submarina (ODS 14). Cumplimiento medio bajo: hambre cero (ODS2), salud y bienestar (ODS 3), producción y consumo responsable (ODS 12), vida de ecosistemas terrestres (ODS 15), alianzas para lograr los objeytivos (ODS 17). Y cumplimiento medio alto: fin de la pobreza (ODS 1), educación de calidad (ODS 4), igualdad de género (ODS 5), energía asequible y no contaminante (ODS 7), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), industria, innovación e infraestructuras (ODS 9), reducción de las desigualdades (ODS 10), ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16). Es decir, lo que en términos de evaluación escolar sería: ningún sobresaliente, nueve notables, cinco insuficiente, un suspenso en toda regla y dos "no presentados".

Un análisis somero del resultado del examen hecho a Avilés en materia de cumplimiento de los ODS perfila una ciudad fuerte en materia educativa, comprometida con las desigualdades económicas y sociales, potente en industria e innovación y que avanza en términos urbanísticos sostenibles. Pero también una ciudad que renquea en calidad del aire, en preservación de los ecosistemas terrestres y que aún podría hacer más esfuerzo en la lucha contra el hambre y en la mejora de los estándares de salud. Un Avilés no muy diferente al que, ciertamente, describen las informaciones cotidianas.

El último informe sobre el cumplimiento a escala local de los ODS lo realizó la Red Española para el Desarrollo Sostenible, comprende cien ciudades y se realizó en la postpandemia. El objetivo es evaluar a los grandes conglomerados urbanos y medir la evolución de los avances que se están produciendo en el cumplimiento de la Agenda 2030. Los resultados recogidos en el informe para los distintos municipios, según se precisa en la introducción, "no atribuyen el éxito o el fracaso a una administración en concreto, sino que describen una realidad en la que todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida y, según el ámbito concreto, apuntan a un mayor o menor protagonismo de cada uno de ellos".

Desde 2019, varias evaluaciones independientes alertan de que los países no están progresando satisfactoriamente hacia la consecución de los ODS y que, para ello, se van a necesitar más esfuerzos e inversiones a largo plazo, así como mejorar la coherencia de las políticas. En consecuencia, la Red Española para el Desarrollo Sostenible exhorta a todos los gobiernos a desarrollar "estrategias viables y aprovechar las herramientas de gobernanza disponibles para alcanzar los objetivos transformadores de la Agenda 2030".

Suscríbete para seguir leyendo