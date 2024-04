Avilés, municipio pionero en la región en la detección precoz del cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es la tercera causa de fallecimiento entre los hombres y la cuarta entre las mujeres. De ahí que el desafío sea doble: deshabituación del tabaquismo y detección precoz de la enfermedad. El área sanitaria III, con cabecera en Avilés ha sido seleccionada para participar en el primer proyecto piloto nacional de cribado de cáncer de pulmón. El estudio, que se pondrá en marcha antes del verano, pretende medir la eficacia de una prueba de imagen, concretamente un escáner de baja dosis de radiación, para la detección precoz de la enfermedad en fumadores de larga duración y exfumadores, lo que favorecería la reducción de la mortalidad.

El gerente del Servicio de Salud (Sespa), Aquilino Alonso, y el gerente del área sanitaria, Miguel Rodríguez, presentaron en el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) el proyecto "Cassandra" (del inglés Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment), que consiste en que los pacientes seleccionados tengan una oportunidad única para la formación, la prevención y el abandono del hábito. En la visita también participaron la directora del HUSA, María Luz Maniega, la de gestión de cuidados y enfermería del área sanitaria, Arantxa Muñoz, y la de atención sanitaria y salud pública, Rut Palacio.

Se trata de un programa asistencial, liderado por la comunidad científica dedicada al diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer de pulmón, en colaboración con asociaciones de pacientes. "Cassandra" consta de varios ejes de actuación, entre los que destacan la integración de la deshabituación tabáquica en el cribado, la realización de pruebas funcionales respiratorias y el aprovechamiento de la información que aporta la tomografía computarizada de baja dosis (TCBD) para completar una valoración global del fumador o exfumador.

La selección de pacientes

El programa piloto está destinado a personas asintomáticas de 50 a 75 años, que cumplan los criterios de inclusión: fumadores o exfumadores que no lleven más de 15 años de abstinencia y que consuman o hayan consumido al menos 20 paquetes de cigarrillos al año. Además, los participantes deberán permanecer estables desde un punto de vista respiratorio, sin síntomas compatibles con la presencia de un cáncer de pulmón y su situación ha de permitir la realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas, incluyendo la resección pulmonar.

El gerente del área sanitaria, Miguel Rodríguez, explicó que, por la experiencia de otros centros que participan en otras comunidades autónomas, "la captación de pacientes no es excesivamente enorme, porque además de los criterios de inclusión también existen causas de exclusión, "como que no tengan patología, que no hayan recibido demasiado tacks, que no hayan tenido otro tipo de cáncer. si se produce un empeoramiento de su tos habitual, afonía de nueva aparición, hemoptisis, o pérdida de peso sin causa aparente. Así que será una entrada progresiva y moderada, pero captaremos todos los que cumplan criterio durante cinco años".

La captación de pacientes del área sanitaria se realizará en atención primaria o en consultas especializadas. Inicialmente, se evaluará a las personas voluntarias mediante un cuestionario epidemiológico, una consulta de deshabituación tabáquica –en el caso de que se trate de fumadores activos– TAC de baja dosis y espirometría. Este estudio determinará la inclusión o no en "Cassandra".

Aquilino Alonso explicó que una gestora de casos se encargará de orientar a las personas participantes en el proyecto y el seguimiento se realizará en Neumología. La duración del programa de cribado será de cinco años, con seguimiento a todos los pacientes incorporados. El seguimiento epidemiológico se prolongará 10 años. De manera paralela, se creará un registro nacional con datos epidemiológicos y resultados del cribado, además de un banco de imágenes en red que proporcionen la evidencia científica para decidir la integración del cribado del cáncer de pulmón en la cartera del Sistema Nacional de Salud.