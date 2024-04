Maruja Mallo revive en el Marcos del Torniello

Alba Solares tiene seis años. Estudia en el último curso de Infantil del Marcos del Torniello y se disfrazó de Maruja Mallo. Su caracterización con chaqueta, peluca y los labios pintados no es casual porque la artista es la protagonista de la exposición temporal de su colegio, que cuenta con obras realizadas por todo el alumnado. "A Maruja Mallo le gustaba pintar y las máscaras", afirma la pequeña, que como buena parte de los pupilos del Marcos quiere "ser libre" como lo fue la miembro de la Generación del 27. La muestra sobre Maruja Mallo es la nueva colección que presenta el MUMAR, acrónimo que se corresponde con el Museo del Marcos (del Torniello). "Era una mujer libre, hacía lo que le daba la gana", señala Nela Posse, de cuarto curso.

Ángela Fernández y Oriol Solares, ante sus creaciones de «Viajeros del éter». En el recuadro, Alba Solares. | Mara Villamuza / I. García

Los pequeños de este centro ubicado en el barrio de Versalles se emplearon a fondo para conocer la figura de esta artista lucense que residió en Avilés de 1913 a 1922 y comenzó su formación en la Escuela de Artes y Oficios. Luego creció como artista en Madrid y se exilió a Argentina "porque no le gustaba la guerra (civil)", detallaron algunos pequeños. Precisamente en el país sudamericano, Maruja Mallo ideó su racimo de uvas, una de las obras que el alumnado ha recreado dando su particular versión de la pintura y a su vez a través de una pieza escultórica elaborada a base de corchos y pequeñas bolas de color azul, que emulan el mar, tal como la artista que trató con Dalí, Buñuel y Lorca, entre otros artistas vanguardistas de la época había diseñado en la pieza original. El estudio y posterior puesta en marcha de la exposición titulada "Maruja Mallo y otras mujeres olvidadas de la Generación del 27" implicó a todo el alumnado. Cada uno, desde Infantil a Primaria tomó como modelo la particular firma de la artista para hacer la suya propia. Así, Oliver Pérez escribió su nombre custodiado por dos personajes y Oriol Solares escribió "Ori" y le dibujó unos cuernos y una cara. Todo creatividad, que es precisamente uno de los principales rasgos de la obra de Maruja Mallo y que destacó la pequeña Mariángel Arroyave.

Maruja Mallo revive en el Marcos del Torniello / I. García

A Ángela Fernández, de sexto curso, le encanta que la artista, a sus ochenta años, se entusiasmara por los cohetes y los alienígenas. "Me gusta su forma de ser, su valentía y que a los ochenta años le encantara seguir pintando, nosotros hicimos la parte de ‘Viajeros del Éter’, que son dibujos y esculturas de cohetes,...", explica Fernández, quien ha aprendido latín a cuenta de las "Sinsombrero" y otros detalles de Maruja Mallo no solo en el aula, también con los talleres que impartió Patricia Pérez, de "Cuentáme un cuadro" sobre su figura.

Los pequeños no solo han recreado obras de arte de la artista protagonista del MUMAR sino que se han metido en la piel de otros autores de la Generación del 27. Han descubierto que como Maruja, había otras mujeres que estaban en segundo plano tales como Concha Méndez y Rosa Chacel, entre otras, y que sus historias fueron eclipsadas por hombres como Salvador Dalí, Federico García Lorca y Luis Buñuel. "Fue una mujer transgresora", abunda Nela Posse, antes de hablar de la serie "Razas" que el alumnado también recreó e hizo un pantone con retratos para "mostrar la variedad de tonos de piel" que hay en el colegio, precisó la directora del centro, Marta Quirós.

El alumnado ha reflexionado además sobre el papel de la mujer a través de Maruja Mallo en aquelas primeras décadas del siglo XX. "Era una mujer libre y en aquel entonces era raro ver a una mujer artista, casi todas eran amas de casa, el mundo cambió pero todo tiene que cambiar mucho todavía", señalaron alumnos de sexto curso ante una muestra de "Máscaras con mariposas", otra obra recreada en el Marcos del Torniello y que decora parte del hall de entrada al edificio principal del centro.

Alba Solares detalló para los asistentes que las máscaras fueron elaboradas con cartulina, colores, tapones y "material reciclado".

Todas las piezas forman parte de un todo, incluso las fotos que se hicieron para "darle la vuelta" a la historia e incorporar a las mujeres que también formaron parte de la prolífica Generación del 27.

