Una visita con mucho fondo al Marcelo

La atleta gijonesa Rocío Ríos Pérez conquistó ayer el colegio Marcelo Gago. La quinta clasificada en la maratón de los Juegos Olímpicos de Atlanta, en 1996, compartió su experiencia deportiva con el alumnado del centro educativo situado en el barrio de La Magdalena. Los pequeños atendieron cada una de las explicaciones de una deportista especialista en pruebas de fondo, una mujer que en su momento hizo historia en el deporte ya que logró la mejor clasificación de una atleta española en unos Juegos Olímpicos.

La visita forma parte del programa Familia Olímpica asturiana y la dirección general de actividad física y deporte del Principado para acercar a los deportistas asturianos a los escolares de centros educativos de la red Cepafys, es decir, promotores de la actividad física y salud.

Rocío Ríos mostró al alumnado del Marcelo Gago el diploma obtenido en los Juegos Olímpicos de 1996 y también algunas medallas, que los pequeños lucieron y se colgaron orgullosos tras haber conocido a una deportista de élite que finalizó aquella legendaria maratón de hace 28 años en dos horas, treinta minutos y cincuenta segundos, dos minutos más que los que hizo en la misma prueba un año antes en San Sebastián.

El récord del mundo en una maratón se batió el pasado año en Berlín por la atleta etíope Tigist Assefa que logró un tiempo de dos horas, once minutos y 53 segundos. La visita de la atleta gijonesa no pilló de sorpresa a los alumnos del colegio Marcelo Gago ya que en las jornadas previas a conocer personalmente a la atleta gijonesa estudiaron no solo el amplio historial de la corredora sino también su especialidad, que es el atletismo de fondo.

Suscríbete para seguir leyendo