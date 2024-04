La Academia de Artes Escénicas tendrá una escuela de verano en Avilés "de pura tendencia"

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la Escuela de Verano de la Academia de las Artes Escénicas de España vuelve al teatro Palacio Valdés, en Avilés. Será entre los días 15 y 18 de julio próximos. "Queremos que el teatro de Avilés no sólo sea un centro de exhibición, aunque ya lo sea, si no que también sea un espacio de reflexión", destacó la concejala de Cultura de Avilés, la socialista Yolanda Alonso.

No es la primera vez que el odeón local acoge las actividades formativas que organiza la institución que preside Guillén Cuervo y que este pasado lunes entregó en otro escenario histórico –el del Español de Madrid– la segunda edición de los premios "Talía". "Ya fue un éxito en 2021, cuando mi querido Jesus Cimarro presidía la Academia, y ahora volvemos este verano con una escuela que es pura tendencia", recalcó Guillén Cuervo. "La dirigen César Oliva y Eduardo Vasco, los dos de la junta directiva. Tiene unos contenidos maravillosos: van a ser como unas cincuenta horas hábiles. Va a tener mucha práctica y también mucha reflexión", señaló la también actriz –esta noche (20.15 horas) representa en Avilés el espectáculo de Chevi Muraday "Pandataria" que mañana se verá en el teatro Campoamor, en Oviedo (20.00 horas) –. "Estamos muy agradecidos porque el Ayuntamiento de Avilés y nosotros volvemos a ser socios".

Guillén Cuervo y la concejala de Cultura no desvelaron detalles de programa lectivo. "No me han dado permiso para hablar de contenidos. Me han dicho: ‘no se te ocurra porque hay que cerrarlos y, a lo mejor, generas expectativas’. Digo que es primerísima línea, que es tendencia, que serán contenidos de primera línea. Somos la Academia de Artes Escénicas y siempre somos un referente", reconoció Guillén Cuervo.

En todo caso, explicó que la organización que preside y el Ayuntamiento de Avilés quieren contar con la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias y "con cualquiera a quien le guste el teatro".

"La Escuela de Verano sobre todo va a tener talleres, actividad práctica destinada no sólo a aquellos que no sólo quieran profundizar en sus propios conocimientos si no también gente que le guste el teatro, que le guste desarrollar su creatividad a través del teatro", añadió la concejala. "Por lo tanto, los talleres están abiertos a todo el mundo", concluyó la responsable política. "Es que se puede apuntar cualquiera, que es una maravilla porque las Artes Escénicas tienen algo de investigación en uno mismo porque entendiéndote a ti mismo comprendes a los demás, adquieres herramientas para poderte relacionar con los demás, con más armonía, para poder ponerte en el lugar del otro, para entender la diferencia", apostilló la actriz y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas.

"Además, se da la circunstancia de que la relación que se genera esos días es una cosa preciosa: venir como a una residencia de Artes Escénicas a Avilés. Si puedo voy a estar aquí todos los días en el teatro: me encanta convivir con los alumnos", animó la actriz, que este fin de semana se queda en Asturias.

