"Una aventura ha de tener un misterio, una búsqueda y, muy importante, final feliz", dice Elisa Campo

Elisa Campo (Avilés, 1976) presenta su primera novela –"Aventura en Peñas" (Pintar Pintar, 2024)– esta tarde (19.00 horas) en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. Es profesora de Geografía e Historia en el instituto de Salinas y, durante quince años, fue periodista en LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Qué debe tener una aventura para que lo pueda ser?

–Bueno. Debe tener un problema inicial, eso está claro. En el caso de "Aventura en Peñas" tenemos una postal supermisteriosa muy difícil de entender y unas claves que te van a ayudar a resolver el problema. ¿Después qué debe tener una búsqueda de un tesoro? Debe tener unos ayudantes que te vayan aportando pistas por aquí y por allá. Debe tener algún golpe de azar porque a veces la historia es difícil de resolver en sí misma. Y por supuesto –muy, muy importante– tiene que tener un final feliz.

–¿Todo esto estaba en "Aventura en Peñas" cuando sólo era una idea?

–(Risas) No, no tenía nada. Qué va. Cuando empecé a escribir no sabía lo que iba a salir. Lo que yo quería era un material divulgativo sobre la zona de Peñas: su toponimia, sus historias de pescadores… pero, bueno, me puse a escribir y puede ser que me saliera la vena de lectora de aventuras y por ahí se encaminó. No tenía nada previsto de antemano.

–Peñas está aquí al lado.

–Peñas es un lugar ideal para una aventura. ¿Por qué tenemos que buscar una aventura lejos de nuestra tierra si tenemos aquí todos los ingredientes que necesitamos? Tenemos un paisaje precioso, tenemos leyendas, historias, tenemos gente muy interesante que descubrir… Es, como le digo, un sitio perfecto.

–¿Dónde estaba cuando le llegó la historia?

–Si quiere ponerle un momento específico de nacimiento le diré que "Aventura en Peñas" nació en la calle de La Muralla.

–¿Ah, sí?

–Allí fue donde me encontré con Francisco Ovies, que escribió un libro recogiendo toponimia del cabo Peñas, historias y demás y yo le interpelé y le dije "Ovies, tienes que hacerme una versión infantil de este libro". Porque a mis hijas les encanta y, claro, no es un libro para público infantil. Me dijo: "No, no… eso te lo dejo para ti". Y ahí fue que le cogí por la palabra.

–¿En quince años de periodista no había encontrado antes otra historia que convertir en ficción?

–Fueron años muy intensos; es decir, con poco tiempo para meterme en otras historias. Cuando empecé este libro ya no estaba en el periódico. Era un momento en que tenía más tiempo para pensar y para escribir.

–¿Cómo se hace esta historia? ¿Cuánto de exploración previa hay detrás?

–Mucho porque, realmente, en esta historia hay una parte inventada, obviamente, que es el hilo conductor, pero todo lo demás, son entrevistas, es investigación en archivos, son búsquedas por internet… Realmente, hay mucha investigación alrededor. Me he inventado poquito: he aprovechado mucho la vida real, he hecho reciclaje.

–Lo que hay es mucho tiempo detrás de esta novela.

–Sí. Bueno, verá: esta obra se terminó de escribir hace cuatro años, es decir, que me pilló por medio la pandemia. Había empezado a escribir antes y llevaba un cachín cuando nos encerraron. Con el confinamiento tuve que parar: tenía dos hijas y mis días no daban para más. Así que lo retomé cuando ya por fin empezamos a liberarnos del confinamiento. Todo esto supuso un año más de trabajo.

