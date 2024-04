El Avilés Stadium, más vivo que nunca: habla la nueva directiva del club

Tras ocho años de presidencia de José Manuel Sal de Rellán, se abre un nuevo capítulo en el Avilés Stadium. Borja Iglesias, tras formar parte de la junta directiva, ha decidido dar un paso adelante y, tras ser el único candidato en las elecciones, ha contado con la confianza de la mayoría de socios para ser el nuevo presidente del club. Ilusionado con el nuevo proyecto, el avilesino se pone dos retos por delante: mantener la categoría, algo en lo que se muestra confiado, y seguir potenciando su equipo de diversidad intelectual, una de las grandes apuestas del club.

"Llevo vinculado al Avilés Stadium desde el 2015. Me parecía una idea bonita, un proyecto guapo", explica Iglesias, que destaca que el Stadium es un equipo diferente al resto, "un club de los socios". "En 2016, cuando se hicieron las primeras elecciones, yo estaba ya como vocal. Poco a poco vas conociendo este mundo, que es complicado, pero te engancha", recuerda el avilesino. Tras estos ocho años como directivo, tuvo que dar el paso. "Rellán, aunque va a seguir vinculado al club, decidió echarse a un lago y alguien tenía que dar el paso. Los compañeros me animaron y me decidí, porque igual no se presentaba nadie", comenta el nuevo presidente, que ahora tendrá "cuatro años por delante para pelear".

El primero de sus retos va a ser luchar contra las adversidades económicas. "Después de la pandemia han bajado los apoyos económicos. Teníamos un equipo filial y un femenino, pero no tenemos dinero para poder mantenerlo. Tuvimos que quedarnos con lo sostenible", señala el avilesino, que destaca el equipo de diversidad social que tiene el club, algo en lo que "creemos mucho". Además, recientemente han llegado a un acuerdo con el colegio San Fernando para que sean su filial. "Intentamos estar donde directamente están los niños. Ellos lo manejan y juegan con nuestros colores", indica. Uno de los puntos de mayor controversia del Stadium está en las relaciones con el Real Avilés, aunque Iglesias confiesa que "son cordiales". "Somos una ciudad con 80.000 habitantes, hay huecos para todos. Nosotros tenemos un modelo diferente al que tiene el Avilés, somos un club de los socios. La gente elije, es como una cartelera de cine, cada uno tiene la opción de apoyar al que más le guste", argumenta el avilesino.

Ahora la gran pelea del Stadium pasa por mantener la categoría en Tercera Federación. Los avilesinos marchan antepenúltimos, pero los arrastres pueden provocar que acaben descendiendo. "Es importante salvarse, pero tampoco imprescindible. El Stadium va a seguir", asegura Iglesias, que añade que "en Tercera competimos contra transatlánticos que tienen muchas más ayudas que nosotros. Lo difícil no es llegar, es mantenerse". "El año pasado nos salvó la ampliación. Ahora mismo estamos cuatro puntos por encima del descenso, en agosto hubiésemos firmado estar así", sostiene el presidente, que muestra total confianza en sus jugadores y los ve más que capaces de hacerse con el objetivo. "Ahora tenemos a un punto a Condal y Titánico. Mañana tenemos un partido muy importante, tenemos que sacar los puntos para seguir peleando", afirma Iglesias, que avisa: "Que nadie nos dé por muertos".

