Cayetana Guillén Cuervo trae al Palacio Valdés, "un espectáculo rompedor, una belleza"

La actriz Cayetana Guillén Cuervo estuvo ayer en Avilés por partida doble: para presentar, en primer lugar, "Pandataria", un espectáculo entre teatro y danza que dirige el coreógrafo Chevi Muraday que se representa esta noche (20.15 horas) en el teatro Palacio Valdés y mañana sábado (20.00 horas) en el Campoamor, en Oviedo. La segunda razón fue anunciar la puesta en marcha en Avilés de una nueva edición de la Escuela de Verano de la Academia de las Artes Escénicas de España, organización que preside desde hace un par de años.

"Muraday ha creado un espectáculo que es absolutamente rompedor, que es una belleza, muy complejo que nos está llevando por todo el país y la gente se levanta y aplaude...", destacó Guillén Cuervo cuando le tocó hablar sobre el montaje que se estrenó durante el pasado festival de Teatro Clásico de Mérida. La actriz confesó a este respecto: "La verdad es que llevo mucho tiempo queriendo trabajar con Chevi Muraday, que es director, que es coreógrafo y es también productor de Losdedae, que es una de las compañías más importantes de Europa de danza contemporánea. Le conozco desde hace mucho tiempo y él ha trabajado con Marta Etura, con Aitana Sánchez-Gijón, con Kiti Mánver, con Juana Acosta... hace muchos años que yo quería también participar en alguno de sus montajes. Él los crea partiendo de qué quieres contar tú", aseguró la actriz. De lo que Guillén Cuervo quería hablar era de "diversidad, inclusión, de la diferencia, la convivencia..." Así que, partiendo de allí, es que salió el montaje que se vio en Mérida delante de "tres mil quinientas personas cada noche" o de "llenos diarios en los teatros del Canal, en Madrid".

En "Pandataria" hay mucha transgresión: hay rap, pero también un asunto romano de fondo, hay intervención urbana en la escenografía, pero también el penal al que Mussolini enviaba a todos los antifascistas. "Allí, en Mérida, fue nuestro primer contacto con el público: de los ensayos pasamos ahíy confirmamos nuestra apuesta. Era una cosa tan arriesgada que podía funcionar o no y no sólo funcionó, si no que se convirtió en un suceso".

Guillén Cuervo explicó que "Pandataria" es un espectáculo que tiene textos de Laila Ripoll y con "reparto que es pura inclusión". "El resultado es muy bueno", recalcó. "Tenemos un documental que se llama ‘Mapa Pandataria’, que está en esta plataforma de cultura Caixaforum +, que es gratuita, un documental para que la gente lo pueda ver. Complementa al espectáculo y es una belleza", aseguró la actriz que contó la anécdota de cómo fue creando su personaje día a día: "Normalmente, llego a los ensayos con el texto aprendido, pero en esta ocasión el proceso creativo ha sido de otra manera y los textos llegaban sobre la marcha y eso para mí me hacía sentir un poco más vulnerable, pero, bueno, salió bien", destacó la protagonista del montaje.

Para la también presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España lo mejor ha sido "la combinación entera de disciplinas artísticas" porque, a juicio de Guillén Cuervo, "es algo muy bonito", pero lo mejor de todo ha sido, confesó, que ella puede bailar "de la mano de Chevi Muraday y hacerlo bien". "También ha sido un reto precioso para ella", aseguró. "Los ensayos empezaban en mayo, pero Chevi bailábamos desde enero".

