Habla el concejal del PP de Gozón que ha dimitido: "Me da coraje no continuar, estábamos trabajando bien y cerca de la gente"

Ramón Braña abre un nuevo capítulo en su vida. Hasta hace dos días era el portavoz del PP de Gozón, pero ha tenido que renunciar a su cargo para hacer las maletas e irse a trabajar a una cadena hotelera en Lisboa. El luanquín será el responsable del despliegue de hoteles urbanos en el país vecino, una oportunidad única. Este domingo coge el coche para ir a la capital de Portugal, pero antes atiende a LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Cómo se produce todo hasta llegar a tomar esta decisión?

–Cuando decidí presentarme a las elecciones era porque tenía claro que iba a dejar mi otra posición. En mi cabeza estaba establecerme en Asturias con la intención de quedarme. Mi idea era ponerme al frente de una consultora hotelera, lo que me permitía compatibilizar mi trabajo con la política. Mi principal cliente de esta consultora llevaba unos meses intentando incorporarme a su compañía y, tras meses insistiendo, llegó un momento en el que me dijeron que buscarían otra persona para que ocupara mi posición. Yo, mientras, iba yendo y viniendo, para compatibilizarlo todo. El mundo hotelero no es fácil y, ante esa tesitura y viendo que la propuesta era muy buena, tuve que tomar una decisión. Me fastidia, porque tengo que volver a irme. Además, me obliga a abandonar la política, porque no puedo estar en dos sitios a la vez. Hace un par de semanas tomé la decisión.

–¿Confía en que el PP de Gozón pueda dar continuidad a su trabajo?

–El equipo que estaba conmigo es le que va continuar. Me fastidia, pero no se puede. Queda un buen equipo. Yo continuaré ayudando en lo que me pidan. Ellos ahora son los que están y los que tienen que trabajar, pero yo les ayudaré en todo lo que pueda.

–Una de las claves de su candidatura es el trabajo en equipo.

–Es algo en lo que he basado estos meses. Ya trabajábamos en equipo, todo se hablaba. No era una organización unipersonal, todo era en grupo. Mi idea siempre fue que todo fuese participativo y colaborativo, no solo participando la gente que es concejal, si no que estaba abierto a todos los que quisiesen colaborar. Espero que esa línea de trabajo se mantenga.

–No ha llegado ni a cumplir un año en el cargo. Le habrán quedado muchas cosas en el tintero.

–Esta mañana, paseando, me decían que me libraba, pero no opino lo mismo. Yo me presenté asumiendo la responsabilidad y me hubiese gustado cumplir los cuatro años. Todo lo que me gustaría ir trabajando, reclamando de forma constante al gobierno, ahora no voy a poder. Faltan los presupuestos, en los que me hubiese gustado estar y aportar nuestra visión, pero no se puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Me da bastante coraje no poder continuar, estábamos trabajando bien y cerca de los ciudadanos. No es una huida, es una obligación. El portavoz de Izquierda Unida dijo en el Pleno que es complicado ser concejal y tener tu profesión.

–¿Esto es un adiós o un hasta luego?

–Mi mente está ahora centrada solo en el tema profesional. Soy una persona que no mira a largo plazo. Si mi profesión y las condiciones me lo permiten no cierro la ventana a nada, pero ahora mismo no lo sé. Si pensamos en las próximas elecciones no se cómo estaré ni si el propio partido lo aceptará. Iremos viendo.

–Por lo menos se le seguirá viendo por Luanco.

–Por Luanco y por Santolaya, que es mi pueblo, se me seguirá viendo todo lo que pueda. Mi familia está aquí, así que mi intención es venir todo lo que pueda, sobre todo para estar con mi madre. Hay vuelos directos, lo cual es una maravilla. Voy a poner una vela a la Santina para que los mantenga.

