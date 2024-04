La derecha de Castrillón aprueba sus primeros presupuestos desde 2007

Castrillón ya tiene presupuestos para 2024, los primeros de la derecha desde 2007. El Ayuntamiento aprobó las cuentas ayer en un Pleno municipal que duró más de cuatro horas, con los votos a favor del PP y Vox, los partidos que gobiernan, y el rechazo de la oposición. "Es un presupuesto de transición, para poner tabla rasa y sentar las bases para el futuro", admitió el alcalde, Eloy Alonso, quien destacó que los presupuestos permitirán ejecutar "pequeños proyectos, pero muy necesarios". "Vamos a primar el mantenimiento general del concejo", señaló.

El alcalde, Eloy Alonso, durante el Pleno. | Mara Villamuza / Noé Menéndez

"Hemos asumido el esfuerzo de crear un nuevo presupuesto, aunque todavía estamos comiendo sus lentejas. La mayoría de las inversiones son para hacer cosas suyas", respondió Alonso a la oposición, muy crítica con las cuentas de Castrillón. "Llevamos una semana atónitos viendo que no hacen presupuestos para las personas, no han sido capaces de hacer un presupuesto de verdad. No hay ni una sola medida ni inversión que no estuviese en el 2022. Para que la gente no pensase que las obras no eran suyas decidieron retrasarlo, se ve con el Valey o el túnel de Arnao", sostuvo Iván López, portavoz del PSOE, palabras a las que se unió Yasmina Triguero, de IU. "El presupuesto trae una parálisis que no va a permitir prestar servicios", apuntó la ex alcaldesa, quien también señaló que "se adelgazan partidas sin ni siquiera mirarlas". "Van a tener que explicar por qué han bajado la calidad y la cantidad de los servicios", añadió.

Ignacio Menéndez, concejal de Hacienda, recordó que desde el gobierno se podría haber optado por una prórroga presupuestaria "pero nos veríamos con discusiones de modificaciones de crédito a diario". "Este es un presupuesto técnico y de transición. Es técnico porque la interventora ha tenido que meterse en el anterior presupuesto y, en dos meses, ha conseguido sacar uno nuevo", explicó el edil popular, que indicó que la idea del equipo de gobierno es, con estas cuentas, "cerrar el capítulo del equipo de gobierno anterior para poder, en 2025, desarrollar nuestro propio programa".

Triguero lamentó no haber recibido una llamada para negociar los presupuestos y criticó que, a pesar de que el gobierno habló de bajar los impuestos, "este año se paga más IBI que el año pasado". Además, según la portavoz de IU, aunque se ha aprobado una bajada en el impuesto a las herencias "planifican recaudar lo mismo". "Inflan las cuentas", apuntó Triguero. Desde el PSOE también hablaron de la falta de diálogo a la hora de dar forma a las cuentas. "Nos consta que no contaron ni con ustedes mismos para crear el presupuesto", señaló López, que relató alguna de las propuestas que le hubiese gustado añadir, como el transporte público gratuito para los jóvenes, un programa contra la soledad no deseada o la apertura de las instalaciones deportivas de los colegios durante los fines de semana. "Tenemos un alcalde que es un tecnócrata. Este es un presupuesto que se ha olvidado de las personas, no tiene alma", sentenció el socialista.

"Este es un presupuesto real, no una carta a los Reyes Magos. Hemos tratado de ajustarnos lo más posible a la realidad", indicó Nuria González-Nuevo, portavoz del PP, que sostuvo que "nos hubiese encantado haber negociado con ustedes, aunque con nosotros solo se sentaron a hablar en los primeros presupuestos de su mandato". "Si no hay hueco para nuestras propuestas, imagínense para las suyas", ironizó la popular, que comentó que este año van a tener que apechugar "con proyectos de otros años".

Por su parte, Alonso respondió a una de las principales críticas a las cuentas: la reducción en el gasto de personal. "Ustedes siempre tenían el gasto inflado. Ahora tenemos once vacantes, lo hemos ajustado en casi medio millón de euros. Si se termina, haremos un suplemento de crédito", aseguró el Regidor, que lanzó una pulla a los partidos de la oposición, a los que acusó de "poner palos en la rueda". "Desde el primer día no nos dan ni un respiro, no asumen el lugar donde les han puesto los vecinos", sentenció.

