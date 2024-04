"Ni a mí ni al Prado nos gusta la denominación de ‘La Monstrua’: es agresiva"

El arquitecto Víctor Cageao (Baamonde, Lugo, 1970) es el coordinador general de conservadores del Museo Nacional del Prado y es, por lo tanto, el responsable del programa "El arte que conecta" que ha traído a Avilés el retrato "Eugenia Martínez Vallejo, vestida", de Juan Carreño de Miranda.

Desde ayer y hasta el próximo 2 de junio, la cúpula del Niemeyer acoge la exhibición de uno de los cuadros más icónicos del "Pintor de Corte" asturiano. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA unos minutos antes de la inauguración oficial de la muestra.

–Parece que sacar el Prado a pasear es una buena idea. ¿No?

–Para mi modo de ver, sí. Es una oportunidad muy buena de que en todas las comunidades y ciudades autónomas de España también puedan tener opciones de poder disfrutar de obras del Museo. En este proyecto que estamos llevando a cabo, que se llama "El arte que conecta" y desarrolla el Prado con Telefónica, nosotros lo que hacemos es que dieciocho obras muy importantes del catálogo del Museo viajan a otras tantas instituciones culturales. Lo que pretendemos, en cierta medida, es reforzar ese carácter nacional que tiene el Museo y reforzar la colaboración de esta institución, que evidentemente es muy importante en el país, con otras instituciones que son hermanas en otras esquinas de la nación.

–Para venir a Avilés han elegido a Carreño de Miranda. ¿Era evidente?

–No en todas las ciudades a las que hemos llevado obra hay una relación tan, tan evidente. En algunas sí. Por ejemplo, la semana que viene viaja una obra de Alonso Cano a Granada. Aquí, en Avilés, la relación es muy, muy clara porque Carreño de Miranda es un autor que nace en Avilés. Además, es un autor muy conocido y de gran relevancia como pintor de corte que era.

–Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es eso de "Pintor de Corte"?

–Juan Carreño de Miranda llegó ya a la corte bastante mayor. Era un gran pintor, pero pintaba mucho para iglesias, conventos... El retrato de Eugenia Martínez Vallejo es de muy avanzado el siglo XVII: lo pintó en torno a 1680. En ese momento, como le digo, ya era una persona bastante mayor: falleció cinco años después. Tenía ya mucho oficio. Este retrato es un ejemplo muy claro de la manera de pintar de este señor. Era heredero de Velázquez, muy heredero, pero también recoge otras influencias. Yo no soy especialista en pintura, yo soy arquitecto y conservador de museos más especialista en museografía, pero trabajo con especialistas y ellos me cuentan que este cuadro es una obra muy importante para su trayectoria y para el conocimiento de cómo se representaba la gente en la corte en su época.

–Es una especie de "menina", ¿no?

–Más o menos, pero no exactamente. Las "meninas", en teoría, eran las damas de compañía de la Infanta. Esta niña yo creo que era algo distinto porque probablemente fue llevada a la corte porque alguien consideró que, por su aspecto físico, era digna de que los reyes y los que les acompañaran, la vieran. Por lo que tengo entendido, esta niña no se quedó a vivir en la Corte como bufona, si no que estuvo y fue retratada ricamente vestida. Y luego desnuda, o sea, ya es algo bastante sorprendente. No es exactamente una "menina", aunque sí que lleva un vestido propio de la Corte del momento, además, un vestido rico. También podríamos hablar de cómo la niña podría sentirse.

–¿Dónde estaban estos dos retratos originalmente?

–Los dos retratos –el vestido y el desnudo– se pintaron hacia el año 1680. El pintor fallece en 1685. Hay autores que dicen que quizá los cuadros no estaban del todo terminados cuando el pintor falleció, pero lo que sí se sabe es que en el inventario del Alcázar de 1686 ya estaban ahí. En 1701, en el inventario del palacio de la Zarzuela aparecen estos cuadros. El Alcázar se quemó en 1734. En 1827, este cuadro llega al Prado, que se había inaugurado en 1819, con obra de las colecciones reales. Este cuadro fue de los primeros años en llegar y está allí conservado. La desnuda no, la desnuda no estuvo en el Prado hasta 1939.

–¿Hasta después de la Guerra?

–Sí. Ese cuadro tuvo varios cambios de titularidad y, al final, lo donaron. Y ahora se exponen juntos casi siempre.

–No estoy seguro de si la importancia de Carreño está bien ponderada.

–Esto se lo digo como lego en la materia. Le digo que tiene unos competidores tan, tan fuertes que quizá le oculten un poco su representatividad, pero tuvo una importancia verdaderamente relevante. Algunos retratos que él hace de la reina Mariana son verdaderamente importantes para poder imaginar los ambientes del Alcázar de los Austrias. En sus cuadros se puede ver cómo era el Alcázar por dentro.

–¿El Prado es un museo muy prestador?

–El Museo tiene unas 36.000 obras en su colección. Algo más de 9.000 son pinturas porque también hay esculturas, fotografías, dibujos... Se exponen en el Museo unas 1.700. Más o menos. Hay más de 3.400 custodiadas por más de 280 instituciones: aquí en Asturias hay 76, sobre todo, en el museo de Bellas Artes. Luego, claro, también presta.

–Imagino que ha visto cómo "La Monstrua", de Favila, se ha convertido en una escultura icónica en Avilés.

–Para nosotros es un orgullo que haya una identificación tan fuerte entre una obra que está en el Prado y una ciudad del Principado. Es muy significativo, supongo que porque el pintor es de aquí o porque la niña tiene una apariencia que llama la atención. Ni a mí, ni al Museo del Prado, nos gusta la denominación de "La Monstrua". Es un poco agresiva para una niña.

–¿Nunca se llamó "La Monstrua"?

–A ver, ella tiene un nombre –Eugenia Martínez Vallejo– y el cuadro ha sido conocido durante un tiempo como "La Monstrua". No sé exactamente el momento en el que se denominó así. Nosotros en El Prado intentamos evitar llamarla de esta manera: la llamamos por su nombre porque lo conocemos y así procuramos evitar los términos que prejuzgan a las personas.