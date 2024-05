Daniela, jugadora del Avilés: "A la tercera va a ser la vencida, confío en el equipo totalmente"

Daniela (Oviedo, 2003) no duda. Ni se le pasa por la cabeza tropezar este domingo. Y es que, tras aplazar la fiesta dos veces, a la tercera la jugadora del Avilés Femenino quiere que llegue la vencida. Las blanquiazules necesitan sacar un punto ante el Oviedo B en su feudo, donde están invictas, para conseguir su ansiado ascenso y la extremo tiene claro que esta vez va a ser la definitiva.

–Van dos derrotas consecutivas tras una temporada inmaculada.

–Está siendo un cúmulo de sensaciones. Lo estábamos haciendo muy bien y, al ver el objetivo tan cercano, quizás nos relajamos. Hasta que no le hemos visto las orejas al lobo no nos hemos dado cuenta de lo que nos estamos jugando. Hemos entrado mal a los partidos, nos faltó algo de intensidad. El domingo ante el Dépor arrancamos bien, pero en la segunda mitad salimos flojas, nos metieron rápido y nos vinimos abajo. Nos faltó actitud y, sin eso, no se puede.

–Parece que el equipo peca de tener mandíbula de cristal.

–Puede ser. Entre la mala suerte que hemos tenido de cara a gol y la buena suerte de los rivales se nos junta todo. El rival llega en una y nos mete, nosotras tenemos cinco y nada. Si tenemos un fallo nos penaliza mucho.

–¿Cómo se ha tomado el vestuario estos dos tropiezos?

–No hemos cometido fallos durante gran parte de la temporada, por lo que tenemos mucha confianza en nosotras. Esto son despistes, dos partidos que nos han salido mal. Ahora hay que salir adelante y volver a lo que estábamos haciendo. Tenemos la confianza propia suficiente, la de la gente y la del cuerpo técnico. No hay dudas de que vamos a volver al buen camino.

–A nivel individual ha dejado grandes actuaciones.

–Me estoy sintiendo muy cómoda. A principio de temporada tuve unos partidos que no me encontraba, no me sentía con confianza, pero ahora tanto física como mentalmente estoy bastante bien. En los partidos estoy más suelta y eso se nota desde fuera.

–Ahora vuelven a La Toba, donde están invictas.

–Espero que siga así, que sea nuestro fortín. Noto al equipo bien, estamos currando un montón esta semana, como toda la temporada, y estamos con ganas de que llegue. Tengo confianza plena en el equipo. Hay muchas ganas de que llegue el domingo, para hacer lo que estábamos haciendo y sumar de tres.

–Quizás jugar en el Suárez Puerta, a pesar de la gran presencia de aficionados, les afectó a nivel deportivo. Un campo más grande, césped natural…

–Puede condicionar, porque estamos acostumbradas a otra cosa. Aquí te tienes que cerrar más, penaliza más dejar huecos atrás. Físicamente, además, el equipo está más cansado por la altura de la temporada en la que estamos, y quizás nos pudo afectar.

–¿Qué se espera del Oviedo B?

–Es un equipo bastante joven, con una plantilla muy buena y la mentalidad de querer ganar. Son gente que tiene mucho futuro. No va a ser fácil, van a querer jugar a lo que ellas quieren, pero nosotras solo pensamos en sumar de tres.

–¿A la tercera será la vencida?

–Tengo claro que sí. Ya tenemos las ganas de celebrar muy acumuladas, estamos deseando que llegue el domingo pare cerrar el ascenso.

Suscríbete para seguir leyendo