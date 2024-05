"España pone alfombra roja para dejar marchar empresas", avisa Damián Manzano, de CCOO

Damián Manzano, que es el secretario general de Comisiones Obreras de Industria, aseguró ayer en Piedras Blancas que "la legislación española es permisiva y facilitadora para dejar marchar a las empresas; pone, de hecho, una alfombra roja a las multinacionales". Esto lo dijo ayer duranye una mesa redonda organizada por Izquierda Unida de Castrillón y en la que participaron también Nacho Requeña, responsable de CC OO de Industria en Avilés, y Diego Riesgo, miembro del comité de empresa de Saint-Gobain, actualmente pendiente de la negociación de un expediente de regulación de empleo para 125 empleados del departamento de parabrisas de la fábrica que la multinacional francesa tiene en La Maruca. "En 2008 hacíamos dos millones de parabrisas y vamos a terminar 2024 con unas 600.000", destacó el negociador del ERE.

El planteamiento de Manzano completa lo que dijo el presidente del Principado en el Pleno de la Junta del pasado día 30. Adrián Barbón había dicho entonces: "Si la Unión Europea no vence su temor a intervenir en el mercado, no vence su temor a poner su corsé a estas multinacionales, no vence su temor a poner la anilla que las arrastre y las sanciones que les pueda repercutir por las ayudas públicas recibidas, nada podremos hacer".

Manzano y Riesgo también defendieron un papel activo de la administración pública en los ERE: "Las multinacionales deciden sin saber sobre qué territorio deciden".

