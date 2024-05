La FSA pide la dimisión del portavoz del PP de Corvera: "Es inaceptable"

"En política ni vale todo ni todos valen", afirmó ayer Rita Camblor, vicesecretaria general de Organización y Coordinación de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) en referencia a las palabras del portavoz del PP de Corvera, Alejandro Méndez, quien llamó "sinvergüenza" al Alcalde, Iván Fernández (PSOE), en el último Pleno. "Es una actitud intolerable, ha insultado e intentado intimidar al Alcalde de Corvera. Es un comportamiento inaceptable por el que el portavoz del PP debería dimitir y, en caso de no hacerlo, ser inmediatamente cesado por la dirección regional del PP", remarcó Camblor, quien apostilló: "En caso de no ser así (el PP asturiano) sería cómplice de su lamentable comportamiento".

Precisamente, el presidente del PP regional y portavoz del grupo parlamentario popular, Álvaro Queipo, afirmó ayer al respecto de la polémica en Corvera: "No sé lo que ocurrió exactamente, pero el insulto no cabe jamás en ningún político, de ningún color, y a mí nadie me habrá escuchado insultar a nadie ni lo va a hacer. Hay momentos de tensión, en los que uno defiende con pasión lo que cree que es mejor, y momentos de frustración, porque a pesar de que uno defienda con todas sus fuerzas lo que cree no siempre lo consigue. Pero el insulto no es nunca la válvula de escape de la crispación".

Sobre la reacción del Presidente del Principado, Adrián Barbón, y publicada en la red social X (antes Twitter) en la que denunció el comportamiento del edil del PP, Queipo indicó que "las redes sociales no son el lugar oportuno para opinar" de este tipo de asunto. "Huyo normalmente de las redes por una cuestión, creo que no es bueno echar más paladas de crispación donde ya hay un terreno que se está abonando con ello", señaló.

Camblor quiso trasladar al Alcalde de Corvera el "apoyo y cariño" del partido. Salió, además, en su defensa: "Ha actuado siempre guiado por el respeto y el diálogo y está respaldado por la mayoría absoluta que le han otorgado los vecinos". La vicesecretaria de Organización de la FSA fue a más y destacó que Iván Fernández "siempre busca espacios de acuerdo y entendimiento, como lo demuestra que, teniendo mayorÍa absoluta en el ayuntamiento, haya aprobado presupuestos por unanimidad".

La socialista apeló al "respeto" y manifestó que "esta sociedad no tiene espacio para la crispación ni la violencia verbal": "Los insultos de ayer son las amenazas de hoy y las agresiones de mañana, por eso es necesario que el señor Mántaras (sic) (Alejandro Méndez Mántaras) asuma las consecuencias de su comportamiento y dimita o bien que la dirección del PP de Asturias le cese con premura porque no es digno representante de los vecinos y vecinas de Corvera".

"Es indecente que el Alcalde me señalara", afirma un vecino de La Estrada

José Fernández es el vecino de La Estrada al que refirió el alcalde, Iván Fernández, al que tildó "activista del PP" sin nombrarlo antes del insulto del portavoz del PP, Alejandro Méndez en el Pleno. "No soy ningún activista, no soy ni afiliado, sí fui concejal hasta 1992", reconoció el vecino, quien se ha quejado del mal estado del funcionamiento del ascensor de La Estrada "muchas veces en redes sociales". "Me parece indecente que el Alcalde utilice una reclamación vecinal sobre el ascensor (la falta de información sobre el cambio de la empresa de mantenimiento) y me señale cuando yo no iba contra el Alcalde, quería que funcionase bien, es más hoy –por ayer- no funciona", señaló Fernández, quien aprovechó la ocasión para pedir la dimisión de Adrián Barbón y del Alcalde "por menospreciar una reclamación ciudadana de Corvera".

